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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النحاس: تبديل إمام عاشور في مباراة يانج أفريكانز حسن شكل الأهلي

صدى البلد

أكد عماد النحاس، نجم النادي الأهلي السابق أن استبدال إمام عاشور، لاعب الأحمر بين شوطي مباراة يانج أفريكانز التنزاني، ساهم في تحسين شكل الفريق.

 

وقال النحاس في تصريحات لبرنامج الريمونتادا الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو عبر قناة المحور: "إمام عاشور لم يكن بالشكل السيء الذي يتصوره البعض".

 

وأضاف: "قد يكون تبديله بين الشوطين للإجهاد، أو لشد اللاعبين في الملعب، فإمام عاشور لديه أفضل من المستوى الذي ظهر به في مباراة يانج أفريكانز".

 

وأتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "كولر قد يكون استبدل إمام عاشور لعدم تنفيذ تعليماته.. هو لم يكن في أفضل حالاته، وتبديله حسّن شكل الفريق، فاللاعبون البدلاء الذين شاركوا ظهروا بشكل جيد".

 

وتعادل النادي الأهلي مع يانج أفريكانز بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما  السبت الماضي، على إستاد بنيامين مكابا، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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