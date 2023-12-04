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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة لجماهير الأهلي .. لاعبان خارج قائمة كولر بـ كأس العالم للأندية

الاهلي
الاهلي

ينتظر جماهير النادي الأهلي مصير عدد من نجوم الفريق قبل إعلان القائمة النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية في ديسمبر الحالي.

واشارت تقارير إلي المدرب السويسري كولر، قد يقرر استبعاد أحمد عبد القادر وصلاح محسن من القائمة النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

 يعود هذا القرار إلى وجهة نظر فنية، حيث لم يحظ اللاعبان بمشاركة كافية في المباريات، مما يقلل من فرصهم للمشاركة في البطولة العالمية.

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مفاجاة بقائمة الأهلي في كأس العالم للأندية| تعرف عليها

وعلي الجانب الآخر، قال شوبير، إن محمد عبد المنعم لن يشارك في مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، ولكنه من المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في كأس العالم للأندية بعد التعافي من الإصابة.

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