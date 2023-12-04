عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العمل بالمنيا تنظم ندوة تثقيفية عن السلامة والصحة المهنية بمبنى الإذاعة والتليفزيون

ندوة لمديرية العمل
ندوة لمديرية العمل

تواصل مديرية العمل بالمنيا جهودها في تنظيم مجموعة من المبادرات والورش التدريبية للاهتمام بالسلامة والصحة المهنية والاطمئنان على توفير بيئة عمل آمنة للجميع تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة لمديرية العمل بالاشتراك مع مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا الجديدة وإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنيا مبادرة "سلامتك تهمنا" بمبنى إذاعة وتليفزيون شمال الصعيد بالمنيا لتوعية العاملين بمخاطر بيئة العمل وكيفية تنفيذ خطط الاخلاء في حالات الطوارئ المختلفة حفاظا على جميع ارواح العاملين.

txt

لدعم وتمكين المرأة.. وحدة تكافؤ الفرص تعقد ندوات توعوية وتثقيفية بمراكز المنيا

txt

المنيا: ضبط 139 مخالفة تموينية خلال حملات على الأسواق والمخابز

حيث تناولت المبادرة مفاهيم السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل بحضور 65 من العاملين والإداريين والفنيين .

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أن الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات للتوعية والتثقيف حول تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك في الحفاظ على صحة العاملين من مخاطر بيئة العمل في جميع القطاعات، بالإضافة لشرح مخاطر الحريق في المنشآت و مراجعة خطة الطوارئ والإخلاء.

 

أسامة القاضي محافظ المنيا الحفاظ على صحة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تمكين المراة خطة الطوارئ وحدة تكافؤ الفرص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

لدعم وتمكين المرأة.. وحدة تكافؤ الفرص تعقد ندوات توعوية وتثقيفية بمراكز المنيا

ترشيحاتنا

الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء مرحلة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024

1.1 مليار دولار لتزويد السفن بالوقود الأخضر.. تدفقات استثمارية كبرى تدخل مصر

كتائب القسام تدك جيش الاحتلال وعسقلان وموقع صوفا العسكري في مرمي النيران

الإنتاج الحربي وهيئة الصناعات العسكرية السعودية يوقعان مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية

إيديكس 2023.. مصر تستعرض أحدث ما توصلت إليه في الصناعات الدفاعية والعسكرية|صور

زوجته لم تعلم بوفاته .. تفاصيل حادث الراحل أشرف عبد الغفور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة|بمذاق لايقاوم

نجوم الفن يدعمون ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. صور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بعباية ياسمين صبري تثير الجدل| شاهد

جمال شعبان: 7 أطعمة مفيدة لمرضى ضغط الدم المرتفع| تعرف عليها

فيديو

لم يكملوا أغنيتهم.. جنود الاحتلال يحتفلون بـ"شردناهم" ففوجئوا بصدمة مدوية| شاهد

على خطى أمريكا في العراق.. حكاية الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة «فيديوجراف»

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ