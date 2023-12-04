العمل بالمنيا تنظم ندوة تثقيفية عن السلامة والصحة المهنية بمبنى الإذاعة والتليفزيون

تواصل مديرية العمل بالمنيا جهودها في تنظيم مجموعة من المبادرات والورش التدريبية للاهتمام بالسلامة والصحة المهنية والاطمئنان على توفير بيئة عمل آمنة للجميع تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة لمديرية العمل بالاشتراك مع مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا الجديدة وإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنيا مبادرة "سلامتك تهمنا" بمبنى إذاعة وتليفزيون شمال الصعيد بالمنيا لتوعية العاملين بمخاطر بيئة العمل وكيفية تنفيذ خطط الاخلاء في حالات الطوارئ المختلفة حفاظا على جميع ارواح العاملين.

حيث تناولت المبادرة مفاهيم السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل بحضور 65 من العاملين والإداريين والفنيين .

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أن الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات للتوعية والتثقيف حول تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك في الحفاظ على صحة العاملين من مخاطر بيئة العمل في جميع القطاعات، بالإضافة لشرح مخاطر الحريق في المنشآت و مراجعة خطة الطوارئ والإخلاء.