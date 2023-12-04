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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس البنك الدولي: تخصيص 45% من تمويلاتنا لمشروعات المناخ

البنك الدولي
البنك الدولي

قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، إن مؤتمر المناخ "كوب 28" يتمتع بأهمية بالغة لأنه تمكن من جمع الناس في مكان واحد، ووحد قوتهم، وحدد مواعيد نهائية، والبنك الدولي كذلك أعلن عن أمور عدة،  ستشكل طريقة عملنا خلال السنوات المقبلة.

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وأضاف خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" على هامش مؤتمر "كوب 28" في دبي، أن أول هذه الأمور التي أعلن عنها البنك الدولي تخصيص 45% من تمويلاته لمشروعات المناخ بحلول سنة 2025، وهو ما يساوي نحو 40 مليار دولار سنويا، نصفها لعمليات التكيف المناخي، ونصفها لتخفيف آثار التغير المناخي عن الدول المتضررة.

وأضاف أن البنك الدولي كان له إعلان آخر بشأن الميثان وتقليله من عدة مصادر، من بينها تربية الثروة الحيوانية، بنحو 10 ملايين طن في البلاد المعنية، إضافة إلى توصيل الطاقة الشمسية، لـ 100 مليون شخص في أفريقيا، خلال السنوات السبع المقبلة، كذلك أعلنت الإمارات تقديم 30 مليار دولار للحلول المناخية، فتضافر كل هذه الجهود سينعكس على المناخ بتغير ملحوظ.

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