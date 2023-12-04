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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زيارة وفود أفريقية وآسيوية للمعمل المركزي للمناخ الزراعي

صدى البلد

زار وفد من عدة دول أفريقية وآسيوية المعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية  و ذلك ضمن فاعليات برنامج تدريبي عن "الزراعة تحت الصوب والزراعة بدون تربة لتحقيق الامن الغذائي "، والذي يقوم بتنظيمة المركز المصري الدولي للزراعة، وذلك اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر. 

وقام مدير المعمل الدكتور محمد عبدربه بعرض انشطة المعمل المختلفة للمتدربين لاطلاعهم على التجارب البحثية الجارية و المتعلقة بنظم الزراعة الحديثة تحت الصوب و الزراعة بدون تربة و انتاج تقاوي المشروم و تادوير المخلفات العضوية باساليب صديقية للبيئة و الانشطة المختلفة لموقع البوصيلي للزراعة المحمية في نظم الزراعة بدون تربة و انتاج الاسماك تكامليا مع نباتات الخضر.

 

 كما تم عرض محطات الارصاد الجوية الزراعية حيث شرح د سمير محمود المشرف على المحطات و بيانات الارصاد الجوية الزراعية و كيفية عمل المحطة و صيانتها و تداول البيانات كما عرض الباحثين العاملين بقسم الزراعة بدون تربة التابع للمعمل المركزي للمناخ الزراعي حيث عرض دكتور محمد ابوالسعود و دكتورة نيقين متولي رئيسة القسم  و دكتور خالد نصر نظم الزراعة بدون تربة و زراعة الاسطح و تدوير مخلفات المدن باستخدام دود الارض و التجارب الزراعية المتعلقة بالزراعة الذكية و تأثيرات الظروف المناخية المغايرة على الانتاجية لبعض محاصيل الخضر الرئيسية.

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