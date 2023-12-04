زيارة وفود أفريقية وآسيوية للمعمل المركزي للمناخ الزراعي

زار وفد من عدة دول أفريقية وآسيوية المعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية و ذلك ضمن فاعليات برنامج تدريبي عن "الزراعة تحت الصوب والزراعة بدون تربة لتحقيق الامن الغذائي "، والذي يقوم بتنظيمة المركز المصري الدولي للزراعة، وذلك اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر.

وقام مدير المعمل الدكتور محمد عبدربه بعرض انشطة المعمل المختلفة للمتدربين لاطلاعهم على التجارب البحثية الجارية و المتعلقة بنظم الزراعة الحديثة تحت الصوب و الزراعة بدون تربة و انتاج تقاوي المشروم و تادوير المخلفات العضوية باساليب صديقية للبيئة و الانشطة المختلفة لموقع البوصيلي للزراعة المحمية في نظم الزراعة بدون تربة و انتاج الاسماك تكامليا مع نباتات الخضر.

كما تم عرض محطات الارصاد الجوية الزراعية حيث شرح د سمير محمود المشرف على المحطات و بيانات الارصاد الجوية الزراعية و كيفية عمل المحطة و صيانتها و تداول البيانات كما عرض الباحثين العاملين بقسم الزراعة بدون تربة التابع للمعمل المركزي للمناخ الزراعي حيث عرض دكتور محمد ابوالسعود و دكتورة نيقين متولي رئيسة القسم و دكتور خالد نصر نظم الزراعة بدون تربة و زراعة الاسطح و تدوير مخلفات المدن باستخدام دود الارض و التجارب الزراعية المتعلقة بالزراعة الذكية و تأثيرات الظروف المناخية المغايرة على الانتاجية لبعض محاصيل الخضر الرئيسية.