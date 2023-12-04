حجازي أساسيا في تشكيل الاتحاد أمام أصفهان الإيراني بدوري أبطال آسيا

يستضيف اتحاد جدة السعودي نظيره سباهان أصفخان الإيراني على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الثالثة الختامية لمجموعات دوري أبطال آسيا.

وسيشارك المصري أحمد حجازي مع فريقه اتحاد جدة لأول مرة هذا الموسم، في مواجهة سباهان أصفهان الإيراني بالجولة الخاتمة لمجموعات دوري أبطال آسيا.

وضمن الاتحاد تأهله للأدوار الإقصائية بعدما جمع 12 نقطة، ويستهدف الحفاظ على صدارته.



ويأتي سباهان في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، متفوقا على القوة الجوية العراقي الذي يملك نفس الرصيد بالمواجهات المباشرة، ويسعى للفوز من أجل ضمان التأهل.

ويعود حجازي للظهور في تشكيل الاتحاد لأول مرة منذ مايو الماضي بعدما تعرض لإصابة بالرباط الصليبي خلال مباراة الفيحاء في الموسم الماضي من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويغيب عن العميد اليوم الثلاثي كريم بنزيما ونجولو كانتي ورومارينيو بسبب الإصابة كما تم استبعاد إيجور كورونادو بقرار من المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

تشكيل الاتحاد لمباراة سباهان:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - فيليبي لويز - أحمد حجازي - زكريا هوساوي.

خط الوسط: فابينيو - فيصل الغامدي - صالح العمري.

خط الهجوم: جواو فيليبي "جوتا" - عبد الرزاق حمد الله – مروان الصحفي.