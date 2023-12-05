أسعار ميكروباص فوتون C2 بعد الزيادة الجديدة

شهد ميكروباص فوتون C2 المقدم بالسوق المحلي، زيادة سعرية جددية مع بداية شهر ديسمبر الجاري، وقدرت هذه الزيادة بقيمة بلغت 75 الف جنيه تقريبًا، وذلك عن الفئة الوحيدة المطروحة في مصر، والتي تنتمي إلى عائلة الـ 14 راكب.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" اسعار ميكروباص فوتون C2 الجديدة في السوق المصري، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.

ميكروباص فوتون C2

يقدم ميكروباص فوتون C2 في السوق المصري بمحرك 2200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 102 حصانا، و193 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي "مانيوال" مكون من 5 غيارات، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 12 لتر عندما تخوض المركبة مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

ميكروباص فوتون C2

الأبعاد الخارجية وقياسات ميكروباص فوتون C2

الطول الكلي لقاعدة العجلات 2570 مم.

الطول الكلي 4840 مم.

العرض الكلي 1695 مم.

الارتفاع الكلي 1980 مم.

ميكروباص فوتون C2

ويأتي ميكروباص فوتون C2 بمقدمة ذات مصابيح حادة، مع شبكة مطلية بالكروم وباللون الفضي اللامع، ونظام صوتي ترفيهي داخلي، مع مكيف هواء يدوي، ومساحات داخلية للتخزين، عجلة قيادة باور ستيرنج، شماسات أمامية واحزمة أمان للحماية.

ميكروباص فوتون C2

السعر الجديدة لـ ميكروباص فوتون C2 في السوق المصري

ارتفعت اسعار ميكروباص فوتون C2 بقيمة قدرها 75 الف جنيه، ليصل السعر الرسمي بعد هذه الزيادة إلى 839.900 ألف جنيه بدلاً من 764.900 ألف جنيه.