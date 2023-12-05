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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقاومة للرصاص .. سعر سايبرترك البيك أب الجديدة | صور

سعر سايبرترك البيك
سعر سايبرترك البيك أب الكهربائية الجديدة

بعد مرور 4 سنوات من الإعلان عن سيارة سايبرترك التي تنتمي لفئة السيارات البيك أب الجديدة، تم تسليمها فعليا الآن للعملاء الذين قاموا بحجزها، والإعلان الآن رسميا عن أسعارها التي بيعت بها .

سعر سايبرترك البيك أب الكهربائية الجديدة

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- سعر سايبرترك البيك أب الكهربائية الجديدة

سعر سايبرترك البيك أب الكهربائية الجديدة

تباع سيارة سايبرترك البيك أب الكهربائية الجديدة بسعر 60.990 دولار أمريكي ، ويمكن لسيارة سايبرترك أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 402 كم/ساعة مقابل الشحنة الواحدة ، وقبل الحاجة لإعادة شحن البطارية من جديد .

- مقاومة سايبرترك البيك أب الجديدة للرصاص :

سعر سايبرترك البيك أب الكهربائية الجديدة

تم بناء سيارة سايبرترك البيك أب الجديد من الفولاذ المقاوم للصدأ شديد الصلابة للجزء الخارجي، وسيتم البدء في إنتاج 250 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2025 .

- إصدارات سايبرترك البيك أب الجديدة :

سعر سايبرترك البيك أب الكهربائية الجديدة

في بداية عام 2024 سيتم الإعلان عن طراز  تسلا Cyberbeast الجديد ، وستحتوي  تسلا Cyberbeast علي زوج من المحركات أو 3 محركات ، وستنتج قوة تصل الي 845 حصان، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 514 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها .

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