مقاومة للرصاص .. سعر سايبرترك البيك أب الجديدة | صور

بعد مرور 4 سنوات من الإعلان عن سيارة سايبرترك التي تنتمي لفئة السيارات البيك أب الجديدة، تم تسليمها فعليا الآن للعملاء الذين قاموا بحجزها، والإعلان الآن رسميا عن أسعارها التي بيعت بها .
- سعر سايبرترك البيك أب الكهربائية الجديدة
تباع سيارة سايبرترك البيك أب الكهربائية الجديدة بسعر 60.990 دولار أمريكي ، ويمكن لسيارة سايبرترك أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 402 كم/ساعة مقابل الشحنة الواحدة ، وقبل الحاجة لإعادة شحن البطارية من جديد .
- مقاومة سايبرترك البيك أب الجديدة للرصاص :
تم بناء سيارة سايبرترك البيك أب الجديد من الفولاذ المقاوم للصدأ شديد الصلابة للجزء الخارجي، وسيتم البدء في إنتاج 250 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2025 .
- إصدارات سايبرترك البيك أب الجديدة :
في بداية عام 2024 سيتم الإعلان عن طراز تسلا Cyberbeast الجديد ، وستحتوي تسلا Cyberbeast علي زوج من المحركات أو 3 محركات ، وستنتج قوة تصل الي 845 حصان، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 514 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها .