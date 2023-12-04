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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ300 ألف جنيه.. 5 سيارات متوافرة بالسوق المصري

سيارات متوافرة بالسوق
سيارات متوافرة بالسوق المصري ..تعرف علي مواصفاتهم

سوق المستعمل المصري يتوافر به الكثير من طرازات السيارات المعروضة للبيع، وتم تواجد تلك الإصدارات بالسوق المستعمل بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه نتيجة مرور قطاع السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت بالسلب علي عدم تواجد السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين .

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1- شيفروليه افيو موديل 2014:

سعر شيفروليه افيو موديل 2014

تحصل سيارة شيفروليه افيو موديل 2014 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الأسود، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة شيفروليه افيو موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

2- فيات بونتو موديل 2011 :

مواصفات فيات بونتو موديل 2011 

فيات بونتو تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك ، وتباع باللون الأحمر، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتمكنت بونتر من قطع مسافة تصل الي 199 ألف/كم، وتنقل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة فيات بونتو موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- بى واى دى f3 موديل 2012 :

أسعار بى واى دى f3 موديل 2012 

تنتمي  بى واى دى f3 موديل 2012 لفئة السيارات السيدان، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الفضي، وتستخدم علبة تروس مانيوال، وتمكنت  بى واى دى f3 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

تتواجد سيارة  بى واى دى f3 موديل 2012 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

4- نيسان صني موديل 2009 السيدان :

 نيسان صني موديل 2009 السيدان

تستمد سيارة نيسان صني موديل 2009 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الأسود، وتمكنت نيسان صني من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية، ويوجد بها دهانات خارجية .

تعرض سيارة نيسان صني موديل 2009 للبيع بسعر 385 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة، وأداء محركها .

5- بيجو 307 موديل 2002 :

مواصفات بيجو 307 موديل 2002

تنقل قوة سيارة بيجو 307 موديل 2002 من المحرك الي العجلات عرب ناقل حركة مانيوال، وتمكنت السيارة الهاتشباك الصغيرة من قطع مسافة تصل الي 250 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .


سعر سيارة بيجو 307 موديل 2002 يصل داخل سوق السيارات المستعمل المصري الي 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

افيو موديل 2014 بونتو موديل 2011 f3 موديل 2012 صني موديل 2009 السيدان 307 موديل 2002

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