خطوات بسيطة للحفاظ على طلاء السيارة الخارجي| تعرف عليها

طلاء السيارة من جديد أمر مكلف للغاية، وذلك خصوصا مع ارتفاع أسعار مكونات السيارات بمختلف أنواعها بسبب حالة الاضطراب التي تشهدها كافة الأسواق ومن ضمنها عدم استقرار أسعار أجزاء السيارات أو مكوناتها.

خطوات بسيطة للحفاظ على طلاء السيارة الخارجي

وبالتالي يجب الحفاظ علي طلاء السيارات الخارجي، وذلك حتي لا تحتاج إلى إعطاء السيارة لونا جديدا بسبب فقدان لمعانها ، أو بسبب تراكم الأوساخ علي هيكل السيارة الخارجي .

خطوات بسيطة للحفاظ على طلاء السيارة الخارجي

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري خطوات بسيطة للحفاظ على طلاء السيارة الخارجي :

خطوات بسيطة للحفاظ على طلاء السيارة الخارجي

1- يجب إيقاف السيارة بداخل جراج سيارات ، بالإضافة الي الابتعاد عن ركنها في الشوارع الضيقة التي تعرضها للاحتكاك .

2- عند توقف السيارة بالشارع في حالة عدم وجود مكان فارع في احدي الجراجات ، يجب استخدام غطاء لهيكل السيارة الخارجي لحمايتها من الاتربة .

3- يجب إزالة الاتربة وبقايا الطيور من هيكل السيارة ، وذلك لان تركها لفترات طويلة يؤدي لي تغير لون الهيكل الخارجي للسيارة وتلحق به الاضرار .

4- يجب الامتناع عن استخدام المنظفات التقليدية لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكيماويات التي قد تسبب الضرر لطلاء السيارة

5- الامتناع عن تلميع الطلاء الخارجي المتكرر لأنه يتسبب في إزالة أجزاء من الطلاء، ويقلل من طبقات الطلاء مع مرور الوقت .