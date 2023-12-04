كيف يمكن إزالة البخار المتراكم على زجاج السيارة؟

يتكثف بخار الماء علي زجاج السيارات عند انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وذلك البخار يؤدي الي إعاقة الرؤية أمام سائق السيارة وركابها بسبب تكون طبقات كثيفة من البخار علي الزجاج خصوصا في فصل الشتاء .

كيف يمكن إزالة البخار المتراكم علي زجاج السيارة

بالإضافة الي أن عدم اتضاح الرؤية أمام السائق يشكل خطورة كبيرة خصوصا عند السير علي الطرق السريعة ، أو داخل المدينة ويمكن أن يؤدي الي وقع الكثير من الحوادث .

كيف يمكن إزالة البخار المتراكم علي زجاج السيارة

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري إرشادات إزالة البخار من زجاج سيارتك خلال فصل الشتاء :

كيف يمكن إزالة البخار المتراكم علي زجاج السيارة

1- يتم وضع قطعه من الصابون الجاف علي زجاج السيرة بالكامل ومن ثم يتم البدء في مسح الزجاج بالصابون ، وبعدها يجب إحضار قطعة من القماش جافة ومن ثم يتم تمريرها علي الزجاج بالكامل .

2- يمكن تشغيل مكيف السيارة بعد غلق الزجاج بالكامل ، وذلك يساعد علي سحب الهواء المشبع بالبخار من داخل المقصرة الي خارجها .

3- الزجاج الأمامي في اغلب السيارات يحتوي علي مدفأة يمكن تشغيلها لـ سحب البخار المتراكم علي الزجاج ، واذا كانت السيارة لا تحتوي علي مدفأة للزجاج يمكن تشغيل تكيف السيارة الساخن لإزالة البخار المتراكم علي الزجاج .

4- استخدام السوائل الخاصة بإزالة بخار الماء من علي الزجاج .

5- يجب فتح نوافذ السيارة عند التحرك بالسيارة لإزالة البخار العالق علي زجاج السيارة .