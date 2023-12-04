عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيف يمكن إزالة البخار المتراكم على زجاج السيارة؟

كيف يمكن إزالة البخار
كيف يمكن إزالة البخار المتراكم علي زجاج السيارة

يتكثف بخار الماء علي زجاج السيارات عند انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وذلك البخار يؤدي الي إعاقة الرؤية أمام سائق السيارة وركابها بسبب تكون طبقات كثيفة من البخار علي الزجاج خصوصا في فصل الشتاء .

كيف يمكن إزالة البخار المتراكم علي زجاج السيارة

5 سيارات رياضية موديل 2024 .. تبدأ من 720 ألف جنيه

سيارات شيري 2024 ترتفع أسعارها من جديد

بالإضافة الي أن عدم اتضاح الرؤية أمام السائق يشكل خطورة كبيرة خصوصا عند السير علي الطرق السريعة ، أو داخل المدينة ويمكن أن يؤدي الي وقع الكثير من الحوادث .

كيف يمكن إزالة البخار المتراكم علي زجاج السيارة

-  يعرض موقع صدى البلد الإخباري إرشادات إزالة البخار من زجاج سيارتك خلال فصل الشتاء :

كيف يمكن إزالة البخار المتراكم علي زجاج السيارة

1- يتم وضع قطعه من الصابون الجاف علي زجاج السيرة بالكامل ومن ثم يتم البدء في مسح الزجاج بالصابون ، وبعدها يجب إحضار قطعة من القماش جافة ومن ثم يتم تمريرها علي الزجاج بالكامل .

2- يمكن تشغيل مكيف السيارة بعد غلق الزجاج بالكامل ، وذلك يساعد علي سحب الهواء المشبع بالبخار من داخل المقصرة الي خارجها .

3- الزجاج الأمامي في اغلب السيارات يحتوي علي مدفأة يمكن تشغيلها لـ سحب البخار المتراكم علي الزجاج ، واذا كانت السيارة لا تحتوي علي مدفأة للزجاج يمكن تشغيل تكيف السيارة الساخن لإزالة البخار المتراكم علي الزجاج .

4- استخدام السوائل الخاصة بإزالة بخار الماء من علي الزجاج .

5- يجب فتح نوافذ السيارة عند التحرك بالسيارة لإزالة البخار العالق علي زجاج السيارة .

 

بخار الماء زجاج السيارات انخفاض درجات الحرارة اعاقة الرؤية طبقات كثيفة من البخار فصل الشتاء الطرق السريعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

سيارات شيري 2024 ترتفع أسعارها من جديد

أسعار هيونداي 2024 الجديدة بالأوفر برايس

أول طريق لشحن السيارات لاسلكياً | فيديو

جيب افنجر 2024 تظهر رسميًا بهذه المواصفات |شاهد

شاهد| سيارة Voyager X الكهربائية الطائرة

مقارنة بين ام جى ZS واوبل كروس لاند 2023

سعر بيجو E-Rifter الكهربائية الجديدة

أرخص سيارة عائلية جديدة في مصر | تفاصيل

ترشيحاتنا

قائد إسرائيلي: القوات البرية أكملت مهمتها في شمال غزة

حماس: زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إسرائيل يتنافى مع مقتضيات العدالة

ادعى اختراق العقل الباطن..مفاجأة صادمة بالشروع في إزهاق روح رجلي أمن بمدينة نصر

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من القدس ويقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى

الجرام يسجل 2.800 جنيه .. اعرف أسعار الذهب في مصر الآن

انهيار ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود قابيل وحنان مطاوع أبرز حضور جنازة أشرف عبد الغفور ..صور

رامي رضوان ودنيا سمير غانم يودعان أشرف عبد الغفور .. صور

الحزن يخيم على نجوم الفن في جنازة أشرف عبد الغفور .. صور

ناقد موضة يعلق على فستان مايا دياب في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

فيديو

على خطى أمريكا في العراق.. حكاية الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة «فيديوجراف»

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ