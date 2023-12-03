5 سيارات رياضية موديل 2024 .. تبدأ من 720 ألف جنيه

يضم السوق المصري العديد من السيارات الرياضية، والتي استطاعت أن تحقق تواجد كبير، باختلاف العلامات التجارية المقدمة من قبل كل صانع، حيث تتمتع هذه الفئات بمساحة داخلية تتسم بالرحابة، مع ارتفاع مناسب يمنحها الافضلية للسير على بعض الطرق، بالاضافة إلى التقنيات الفنية الخاصة بكل طراز وفئة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية موديل 2024 في السوق المصري.

5 سيارات رياضية موديل 2024

1 - شيري تيجو 3

يضخ محرك السيارة قوة اجمالية قدرها 125 حصان، و160 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يبلغ 6.1 لتر عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

وتضم السيارة زجاج أمامي وخلفي كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، مع قفل مركزي للابواب، وجنوط رياضية، وحساسات ركن وكاميرا خلفية، وشاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، ومقود حركة متعدد الاستخدام.

وتحتوي على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى نظام الثبات الالكتروني، وريموت للتحكم في فتح واغلاق السيارة، وانذار، و وسائد هوائية أمامية ثنائية AIRBAGS للحماية.

سعر السيارة شيري تيجو 3 الرسمي موديل 2024

تقدم السيارة شيري تيجو 3 2024 بسعر 720 الف جنيه.

5 سيارات رياضية موديل 2024

2 - بيجو 5008

تستطيع بيجو 5008 2024 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 206 كيلومتر في الساعة، بينما تستهلك نسبة من الوقود تقدر بـ 6 لتر لكل 100 كيلومتر، وتستطيع السيارة الوصول إلى سرعة 100 كم/س من وضع السكون 0 خلال مدة زمنية تقدر بـ 9.2 ثانية فقط، حيث دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع ضخ 165 حصانا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، و ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

اسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2024

الفئة الاولى ACTIVE PACK أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 1,819,990 جنيه.

الفئة الثانية ALLURE PACK أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 1,949,990 جنيه.

الفئة الثالثة GT أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 2,119,990 جنيه.

الفئة الرابعة GT RED INTERIOR أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 2,129,990 جنيه.

5 سيارات رياضية موديل 2024

3 - جيتور داشينج

تعتمد السيارة جيتور داشينج على محرك تيربو سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 156 حصان، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات ثنائي القابض أوتوماتيك من 6 نقلات، وتضم برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ومانع الانغلاق ABS، ومساعد الفرامل BA، مع برنامج متابعة ضغط الاطارات، وخاصية التحكم الاكتروني في الثبات ESC.

وزودت السيارة جيتور داشينج بكاميرا 360 درجة، مع نظام مراقبة النقاط العمياء وتحذير التصادم الخلفي، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية، ومثبت سرعة، و شاشة تعمل باللمس 12.8 بوصة، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومدخل USB، وبلوتوث، وكرسي للسائق بتقنية التحكم الكهربائي، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وحساسات ركن خلفية، ومكيف للهواء.

اسعار السيارة جيتور داشينج



الفئة الاولى موديل 2024 بسعر 1,029,000 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر 1,109,000 جنيه.

5 سيارات رياضية موديل 2024

4 - شانجان يوني T

تضم السيارة حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا، زر تشغيل وإيقاف المحرك، فتحة سقف بانوراما، دعم تطبيقات ابل كار بلاي وآندرويد اوتو عبر شاشة تعمل باللمس، وتضم ايضا زجاج كهربائي، قفل مركزي، وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1500 سي سي "تيربو"، بالاضافة إلى قوة إجمالية 177 حصانا، وعزم أقصى للدوران 300 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك بتقنية الجرالأمامي 7 سرعات طراز DSG.

أسعار شانجان UNI T موديل 2024 الرسمية

الفئة الأولى ELITE شانجان UNI T موديل 2024 بسعر 1,125,000 جنيه.

الفئة الثانية PREMIUM شانجان UNI T موديل 2024 بسعر 1,200,000 جنيه.

الفئة الثالثة FLAGSHIP شانجان UNI T موديل 2024 بسعر 1,290,000 جنيه.

5 سيارات رياضية موديل 2024

5 - سانج يونج تيفولى XLV

تأتي السيارة سانج يونج تيفولى XLV بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ 128 حصانا، و160 نيوتن متر من عزم الدوران، اضافة إلى ناقل سرعات مكون من 6 نقلات أوتوماتيكية، مع سرعة قصوى تصل إلى 181 كيلومتر في الساعة.

سعر السيارة سانج يونج تيفولى XLV الرسمي موديل 2024

تقدم السيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ مليون و190 الف جنيه.