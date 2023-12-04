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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لماذا يمنع استخدام أحزمة الأمان المعدلة للحوامل| تفاصيل

لماذا يمنع استخدام
لماذا يمنع استخدام أحزمة الأمان المعدلة للحوامل

حزام الأمان بالسيارات هو عنصر الأمان والسلامة والثابت في مختلف أنواع وفئات السيارات، ولكن خلال الفترة الماضية ظهر العديد من أنواع أحزمة الأمان الخاصة بالحوامل والتي يعتقد أنها ذات مستوي أمان عالي .

 لماذا يمنع استخدام أحزمة الأمان المعدلة للحوامل

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ولكن في حقيقة الأمر يجب إلا يستخدم الحوامل أحزمة الأمان الخاصة بهم أثناء فترة الحمل ، وذلك لان أحزمة الأمان المعدلة والغير تقليدية تؤدي الي خطورة كبيرة علي الجنين .

 لماذا يمنع استخدام أحزمة الأمان المعدلة للحوامل


حيث انه تم اختبار استخدام حزام الأمان المعدل الخاص الحوامل وتبين انه يشكل خطورة كبيرة علي الجنين عند التعرض لأى حالة من حالات التصادم .

- كيف يؤثر حزام الأمان المعدل علي الجنين :

 لماذا يمنع استخدام أحزمة الأمان المعدلة للحوامل

1- عند اختبار حزام الأمان المعدل أثناء التصادم تبين انه يقوم بالضغط علي الجنين ، ويعمل علي تقييد منطقة الحوض، وذلك يؤدي الي الضغط علي البطن والصدر ومنطقة الحوض بنسبة تصل الي 30 % .

2- عند التعرض للاصطدام أثناء وضع حزام الأمان المعدل يؤدي ذلك الي انكسار الخطافات والأقفال المصنوعة من البلاستيك والمعدن ، وها يشكل خطر إضافي للإصابة.

3- أحزمة الحوامل تحتاج الي شريط إضافي بمقدار 30 سم، لهذا السبب كان الحزام العادي أقل إحكاما .

4- في حالات الحمل يوصي باستخدام الحزام التقليدي ثلاثي النقاط بشرط أن يتم استخدامه بشكل صحيح، حتي لا يضغط على الجنين في بطن والدته أثناء فترة الحمل .

5- الحزام التقليدي ثلاثي النقاط يوفر حماية أفضل في حالة وقوع حادث ولا يشكل أي خطر على الأم أو الجنين.

6- يجب وضع حزان الأمان عند ارتداءه في أدنى مستوى ممكن تحت البطن .

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