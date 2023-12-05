شروط التخزين الصحيح لـ زيت محرك السيارات | تفاصيل

زيت المحرك عبارة عن مادة لزجة تستخدم للتحكم في نسب الاحتكاك بين الأجزاء الداخلية للمحرك ، وخلال فصل الشتاء يتأثر المحرك سلبياً بجودة الزيت نتيجة احتكاك أجزاءه ببعضها البعض ، ومن هنا يجب اختيار نوع الزيت الخاص بالمحرك بعناية شديدة من أجل الحفاظ علي أجزاء المحرك الداخلية ، وضمان عملة بدون أعطال .
يتسبب سوء تخزين زيت المحركات خلال فصل الشتاء في فقدان خواصه وبالتالي لا يؤدي زيت المحرك دورة المطلوب عند تشغيل المحرك، وذلك يتسبب في تلف أجزاء هامة داخل المحرك .
1- أهمية درجة الحرارة علي زيت المحرك :
زيت المحرك يحتاج الي درجة حرارة تتراوح ما بين 5 درجات مئوية وتصل الي 30 درجة مئوية من اجل أن يستقر ، وبالتالي تتأثر لزوجة الزيت وسمكه حسب ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة .
2- ما هي الشروط المطلوبة لتخزين زيت المحرك :
ظروف تخزين زيت المحرك السيئة تؤدي الي تلف خصائص الزيت ، وبالتالي إمكان تخزين الزيت يجب إلا يتواجد بها رطوبة زائدة، وان تكون درجات حرارتها معتدلة ، لان جميع ما سبق يؤدي الي دخول الهواء الي البطارية ويؤدي ذلك لتلفها ، ومن خلال زيادة الجزيئات الصلبة بها .
3- شراء زيت المحرك من موزع معتمد :
ومن أجل ضمان الحصول على زيوت جيدة؛ يجب شراؤها من قبل الموزعين المعتمدين، وذلك من اجل ضمان فاعلية وجودة البطارية.