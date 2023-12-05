شروط التخزين الصحيح لـ زيت محرك السيارات | تفاصيل

زيت المحرك عبارة عن مادة لزجة تستخدم للتحكم في نسب الاحتكاك بين الأجزاء الداخلية للمحرك ، وخلال فصل الشتاء يتأثر المحرك سلبياً بجودة الزيت نتيجة احتكاك أجزاءه ببعضها البعض ، ومن هنا يجب اختيار نوع الزيت الخاص بالمحرك بعناية شديدة من أجل الحفاظ علي أجزاء المحرك الداخلية ، وضمان عملة بدون أعطال .

شروط التخزين الصحيح لـ زيت محرك السيارات

يتسبب سوء تخزين زيت المحركات خلال فصل الشتاء في فقدان خواصه وبالتالي لا يؤدي زيت المحرك دورة المطلوب عند تشغيل المحرك، وذلك يتسبب في تلف أجزاء هامة داخل المحرك .

1- أهمية درجة الحرارة علي زيت المحرك :

شروط التخزين الصحيح لـ زيت محرك السيارات

زيت المحرك يحتاج الي درجة حرارة تتراوح ما بين 5 درجات مئوية وتصل الي 30 درجة مئوية من اجل أن يستقر ، وبالتالي تتأثر لزوجة الزيت وسمكه حسب ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة .

2- ما هي الشروط المطلوبة لتخزين زيت المحرك :

شروط التخزين الصحيح لـ زيت محرك السيارات

ظروف تخزين زيت المحرك السيئة تؤدي الي تلف خصائص الزيت ، وبالتالي إمكان تخزين الزيت يجب إلا يتواجد بها رطوبة زائدة، وان تكون درجات حرارتها معتدلة ، لان جميع ما سبق يؤدي الي دخول الهواء الي البطارية ويؤدي ذلك لتلفها ، ومن خلال زيادة الجزيئات الصلبة بها .

3- شراء زيت المحرك من موزع معتمد :

شروط التخزين الصحيح لـ زيت محرك السيارات

ومن أجل ضمان الحصول على زيوت جيدة؛ يجب شراؤها من قبل الموزعين المعتمدين، وذلك من اجل ضمان فاعلية وجودة البطارية.