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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شروط التخزين الصحيح لـ زيت محرك السيارات | تفاصيل

شروط التخزين الصحيح
شروط التخزين الصحيح لـ زيت محرك السيارات

زيت المحرك عبارة عن مادة لزجة تستخدم للتحكم في نسب الاحتكاك بين الأجزاء الداخلية للمحرك ، وخلال فصل الشتاء يتأثر المحرك سلبياً بجودة الزيت نتيجة احتكاك أجزاءه ببعضها البعض ، ومن هنا يجب اختيار نوع الزيت الخاص بالمحرك بعناية شديدة من أجل الحفاظ علي أجزاء المحرك الداخلية ، وضمان عملة بدون أعطال .

 شروط التخزين الصحيح لـ زيت محرك السيارات

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يتسبب سوء تخزين زيت المحركات خلال فصل الشتاء في فقدان خواصه وبالتالي لا يؤدي زيت المحرك دورة المطلوب عند تشغيل المحرك، وذلك يتسبب في تلف أجزاء هامة داخل المحرك .

1- أهمية درجة الحرارة علي زيت المحرك :

 شروط التخزين الصحيح لـ زيت محرك السيارات

زيت المحرك يحتاج الي درجة حرارة تتراوح ما بين 5 درجات مئوية وتصل الي 30 درجة مئوية من اجل أن يستقر ، وبالتالي تتأثر لزوجة الزيت وسمكه حسب ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة .

2- ما هي الشروط المطلوبة لتخزين زيت المحرك :

 شروط التخزين الصحيح لـ زيت محرك السيارات

ظروف تخزين زيت المحرك السيئة تؤدي الي تلف خصائص الزيت ، وبالتالي إمكان تخزين الزيت يجب إلا يتواجد بها رطوبة زائدة، وان تكون درجات حرارتها معتدلة ، لان جميع ما سبق يؤدي الي دخول الهواء الي البطارية ويؤدي ذلك لتلفها ، ومن خلال زيادة الجزيئات الصلبة بها .

3- شراء زيت المحرك من موزع معتمد :

 شروط التخزين الصحيح لـ زيت محرك السيارات

ومن أجل ضمان الحصول على زيوت جيدة؛ يجب شراؤها من قبل الموزعين المعتمدين، وذلك من اجل ضمان فاعلية وجودة البطارية.

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