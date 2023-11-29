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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 220 ألف جنيه .. سيارات مستعملة مميزة للبيع

شاهد .. بـ 220 ألف
شاهد .. بـ 220 ألف جنيه .. سيارات مستعملة مميزة للبيع

يحتوي سوق السيارات المصري للمستعمل علي عدد كبير من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين ، وخصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت علي توافر الإصدارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين .

أحدث أسعار سوزوكي فيتارا 2024 الجديدة

أوبل استرا هاتشباك أوتوماتيك بـ 220 ألف جنيه

1- اوبل فيكترا موديل 1994 :

تنقل قوة اوبل فيكترا موديل 1994 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتمي لفئة السيارات السيدان، وتحتوي علي محرك سعه 1800 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 700 ألف/كم، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

مواصفات اوبل فيكترا موديل 1994


تتوافر اوبل فيكترا موديل 1994 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 195 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- فولفو 240 موديل 1990 :

تباع سيارة  فولفو 240 موديل 1990 باللون الرمادي ، وتمتلك محرك سعه 2000 سي سي ، وتمكنت  فولفو 240 من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها ناقل حركة مانيوال، ولا يوجد بها دهانات، وبها رخصة سارية .

سعر فولفو 240 موديل 1990

تباع  فولفو 240 موديل 1990 داخل سوق السيارات المصري بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

3- هيونداي فيرنا موديل 2007 :

تحصل  هيونداي فيرنا موديل 2007 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الفضي، وبها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت هيونداي فيرنا من قطع مسافة تصل الي 180 كم/ساعة ، وبها رخصة سارية لمدة سنه، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

مواصفات هيونداي فيرنا موديل 2007

تأتي سيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 210 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

4- لادا جرانتا موديل 2018 :

تمكنت لادا جرانتا موديل 2018 من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الرمادي، وبها علبة تروس مانيوال، وبها رخصة سارية، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

أسعار لادا جرانتا موديل 2018

تتواجد سيارة لادا جرانتا موديل 2018 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 215 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

5- سوزوكي فيتارا موديل 2007 :

تنتمي سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2007 الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية، وتحتوي علي محرك سعه 1500 سي سي ، وتباع باللون الأسود، وتنقل قوة السيارات الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت سوزوكي فيتارا من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مواصفات سوزوكي فيتارا موديل 2007

يبلغ سعر سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل 220 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة محرك السيارة .

اوبل فيكترا موديل 1994 فيكترا موديل 1994 فولفو 240 240 موديل 1990 فولفو 240 موديل 1990 هيونداي فيرنا موديل 2007 هيونداي فيرنا فيرنا موديل 2007 لادا جرانتا جرانتا موديل 2018

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