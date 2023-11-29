مينى كانترى مان 2023 تباع بهذه الأسعار

مينى كانترى مان موديل 2023 تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك ، وتتوافر كانترى مع غيرها من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري .

مقصورة مينى كانترى مان موديل 2023 الهاتشباك

وجاءه هذه السيارات رغم زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق، وذلك يعود الي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا والتي كان منها عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة مثل الرقائق الإلكترونية .

- أبعاد مينى كانترى مان موديل 2023 :

أسعار مينى كانترى مان موديل 2023 الهاتشباك

تأتي سيارة مينى كانترى مان موديل 2023 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري بطول 4299 مم، وعرض 1822 مم، وارتفاع 1557 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

- محرك مينى كانترى مان الهاتشباك :

أسعار مينى كانترى مان موديل 2023 الهاتشباك

سرعة مينى كانترى مان موديل 2023 القصوى تصل الي 202 كم/ساعة، وتخرج قوة 136 حصان، وتنقل قوتها من المحرك الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك، وتحتوي علي محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 10.1 ثانية، وعزم دوران كانترى مان يصل الي 220 نيوتن/متر.

- أسعار مينى كانترى مان موديل 2023 الهاتشباك :

أسعار مينى كانترى مان موديل 2023 الهاتشباك

سعر الفئة الأولي من سيارة مينى كانترى مان موديل 2023 الهاتشباك يصل الي مليون و 600 ألف جنيه، والفئة الثانية تباع بـ مليون و 750 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 2 مليون و 150 ألف جنيه .