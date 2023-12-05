أعلنت شركة كيا الكورية عن اطلاق سياراتها الجديدة كيا سورينتو التي تظهر بالعديد من التكنولوجيات المتطورة والمحدثة ، حيث تنتمي سورينتو الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات النسخة الأحدث من كيا سورينتو العائلية

- أبعاد كيا سورينتو المحدثة :

مواصفات النسخة الأحدث من كيا سورينتو العائلية

تأتي سيارة كيا سورينتو الجديدة داخل سوق السيارات بطول 4810 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1695 مم .

- مواصفات كيا سورينتو المحدثة :

مواصفات النسخة الأحدث من كيا سورينتو العائلية

زودت سيارة كيا سورينتو بالعديد من المواصفات المتطورة منها، شبكة مبرد بتصميم "أنف النمر"، وبها كشافات نحيفة، ومصابيح خلفية ممتدة، وعجلات بتصميم جذاب مقاس 20 بوصة، ويتوافر بها عجلة قيادة رقمية، وشاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، وشاشة Head-up .

مقصورة النسخة الأحدث من كيا سورينتو العائلية

بالإضافة الي أن سيارة كيا سورينتو تحتوي علي نظام تحذير من التصادم، ونظام التعرف على قائدي الدراجات، ومساعد الخروج من المسار، ونظام تحذير التدخل في التوجيه، ومنظم سرعة، ومساعد قيادة في المناطق المزدحمة، ووظيفة صف السيارة عن بعد.