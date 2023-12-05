عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات النسخة الأحدث من كيا سورينتو العائلية

مواصفات النسخة الأحدث
مواصفات النسخة الأحدث من كيا سورينتو العائلية

أعلنت شركة كيا الكورية عن اطلاق سياراتها الجديدة كيا سورينتو التي تظهر بالعديد من التكنولوجيات المتطورة والمحدثة ، حيث تنتمي سورينتو الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات النسخة الأحدث من كيا سورينتو العائلية

كيا سبورتاج 2023 بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

أسعار كيا جراند سيراتو 2024 .. صور

- أبعاد كيا سورينتو المحدثة :

مواصفات النسخة الأحدث من كيا سورينتو العائلية

تأتي سيارة كيا سورينتو الجديدة داخل سوق السيارات بطول 4810 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1695 مم .

- مواصفات كيا سورينتو المحدثة :

مواصفات النسخة الأحدث من كيا سورينتو العائلية

زودت سيارة كيا سورينتو بالعديد من المواصفات المتطورة منها، شبكة مبرد بتصميم "أنف النمر"، وبها كشافات نحيفة، ومصابيح خلفية ممتدة، وعجلات بتصميم جذاب مقاس 20 بوصة، ويتوافر بها عجلة قيادة رقمية، وشاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، وشاشة Head-up .

مقصورة النسخة الأحدث من كيا سورينتو العائلية

بالإضافة الي أن سيارة كيا سورينتو تحتوي علي نظام تحذير من التصادم، ونظام التعرف على قائدي الدراجات، ومساعد الخروج من المسار، ونظام تحذير التدخل في التوجيه، ومنظم سرعة، ومساعد قيادة في المناطق المزدحمة، ووظيفة صف السيارة عن بعد.

أبعاد كيا سورينتو كيا سورينتو كيا سورينتو الجديدة مواصفات كيا سورينتو المحدثة أبعاد كيا سورينتو المحدثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

ذعر تام.. إصابات بين المستوطنين بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية على عسقلان| فيديو

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

موضوعات متعلقة

مرسيدس E200 أوتوماتيك للبيع بـ 250 ألف جنيه

بـ300 ألف جنيه.. 5 سيارات متوافرة بالسوق المصري

سيارات هاتشباك 2023 متوافرة بالسوق المحلي

شاهد.. ظهور بي إم دبليو M2 CS موديل 2025 لأول مرة على الطريق

سعر ومواصفات تويوتا انوفا 2024 بالسعودية

هيونداي سانتا العائلية تظهر بهذه المواصفات

لماذا يمنع استخدام أحزمة الأمان المعدلة للحوامل| تفاصيل

خطوات بسيطة للحفاظ على طلاء السيارة الخارجي| تعرف عليها

ترشيحاتنا

فصائل فلسطينية: استهدفنا 6 جنود إسرائيليين شرق مدينة خان يونس

الجيش اللبناني: استشهاد جندي وإصابة 3آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركزا عسكريا

أعنف أيام الحرب.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن معارك خان يونس

من المسافة صفر.. كتائب القسام تعلن الإجهاز على 10 جنود إسرئيليين اليوم

ارتفاع ملحوظ في الأسعار.. ثاني أكبر منتج للقهوة بالعالم يعلن نبأ صادما

الكونجرس الأمريكي يكشف مفاجأة بشأن موعد عزل بايدن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود اللامع.. فاطمة البنوي تتألق في مهرجان البحر الاحمر بهذه الإطلالة

خايف على الأهلي| كأس العالم للأندية مش هزار.. إعلامي شهير يثير القلق

7 أشخاص ممنوعين من لقاح الإنفلونزا الموسمية.. اعرفهم

بادر بالحجز واستلم فورًا| طرح شقق جديدة من سكن لكل المصريين (تفاصيل)

فيديو

خناقة جديدة.. شيرين تكشف سبب خلافها مع حسام حبيب.. فيديو جراف

إسرائيل تعترف بخسائرها وحماس تهاجم أمريكا.. تطورات جديدة | فيديو

أمطار وشبورة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. فيديو

صدمة تنتظر الدولار ومفاجأة في أسعار الذهب.. ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ