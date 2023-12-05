عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.. ستجد شريك الحياة الذي تحلم به

برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم  5 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

 

برج الجوزاء.. حظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023:

يعرف أصحاب برج الجوزاء بقدرتهم على ربط الأحداث والمواقف سويا لاستنتاج الحقائق التى يخفيها عنهم أصحابها، وذلك حتى يكونوا قادرين على إصدار الأحكام العادلة ضدهم، بالإضافة إلى تأنيهم فى اتخاذ القرارات.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

يمكن لأصحاب برج الجوزاء أن يتوقعوا المزيد من التميز والتألق اليوم، قد يكون اليوم مثمراً، نتيجة نجاحك فى إنجاز المهام خلال الفترة الماضية.

برج الجوزاء اليوم ماليا

برج الجوزاء اليوم الأمور المالية في الارتفاع ستجد نفسك تتخذ قرارات مالية ذكية وتستمتع بثمار عملك، فقط تأكد من الحفاظ على تركيزك ولا تدع رغبتك في الحصول على ممتلكات مادية تقلل تركيزك والاستمرارية، وتذكر أن الثروة الحقيقية تكمن في العلاقات والتجارب التي نشاركها مع الآخرين.

txt

الصحة تحذر..الجبن الفاسد يسبب كوارث صحية ..اخطرها السرطان

txt

تحذير عاجل من الصحة العالمية بسبب جدري القرود | تطورات صادمة

برج الجوزاء اليوم عاطفيا

ستجد اليوم شخصا مميزا سيدخل فى حياتك، يساعدك فى الشعور بالفرح والسعادة والتخلص من الطاقة السلبية، ويحمل عنك الكثير من المصاعب، ويساعدك فى حل الكثير منها، وقد تعتبره أنه يد مساعدة أرسلها لك الله وقد يكون شريك الحياة الذى تحلم به.

برج الجوزاء اليوم صحيا

يوم مميز ملىء بالنشاط والصحة، وقد يرجع ذلك نتيجة للالتزام المستمر بتناول الأطعمة الصحية، وحرصك بالتخلص من الطاقة السلبية من خلال التخلص من القلق والتوتر.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة

عليك التعامل مع جميع مشكلات العلاقات العاطفية بعناية لتظل سعيدا الفترة المقبلة، ومع ذلك فالتحديات الرسمية لا تسبب أى مشكلة مالية، وعليك الابتعاد عن أى مصدر يسبب لك المتاعب، واهتم بصحتك، بتناول الطعام الصحى.

برج الجوزاء برج الجوزاء وحظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا برج الجوزاء مهنيا برج الجوزاء ماليا برج الجوزاء صحيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

زيادة في الأمطار .. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

موضوعات متعلقة

زي المطاعم.. طريقة عمل تورتيلا باللحم المفروم

لحمايتك من حساسية العيون في الشتاء .. طرق فعالة للوقاية من إجهاد النظر

غنية بالفيتامينات.. طرق مبتكرة لعمل زبادي الفواكه في المنزل

احذري .. أخطاء نرتكبها تؤدي إلى ظهور القشرة بكثرة في الشتاء

رغم فوائده المذهلة .. حالات ممنوع فيها تناول الثوم نهائيا

نصائح ذهبية لتجنب حكة الجلد والحساسية في الشتاء

برج الثور.. حظك اليوم الأحد 3 ديسمبر: احرص على تناول السوائل في الشتاء

برج العقرب حظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 .. احتوى شريك الحياة

ترشيحاتنا

إصابة جديدة.. صدمة للأهلي قبل لقاء شباب بلوزداد الجزائري في دوري الأبطال

ما المقصود من الإسراع بالجنازة في حديث النبي؟ .. دار الإفتاء ترد

مجدي عبد الغني يكشف المرشحين لأفضل هدف في إفريقيا 2023

يحيى الفخراني: فلسطين في القلب دون ادعاء.. وخطة تهجير أهل غزة ساذجة

وزير التعليم: السيسي يسأل في تفاصيل دقيقة جدًا.. ومتابع ومنصت للحديث جيدا

رضا حجازي: الرئيس السيسي يتحدث عن التعليم وكأنه متخصص فيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدرعات جديدة تنضم لعائلة "التمساح".. صدى البلد داخل جناح مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات| صور

بملابس لافتة.. أول ظهور لـ ابنة رانيا يوسف بعد تصريحات المساكنة

بخط يده.. الطفل عمر مكي يؤلف كتابًا عن فلسطين|صور

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ