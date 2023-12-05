إلهام شاهين: الراحل أشرف عبد الغفور غالي علينا كلنا

عبرت الفنانة إلهام شاهين، عن عميق حزنها على وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، مقدمة العزاء إلى أهل الفقيد وذوية.



وأضافت الهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2، أن : "كلنا نقدم العزاء لعائلته، وبالأخص الفنانة الجميلة حبيبتي وأختي ريهام عبد الغفور، وأقول لها ربنا يصبرها ويصبر كل محبيه وجمهوره".

واكملت أنه كان هناك حضور كبير من الفنانين في جنازة أشرف عبد الغفور، متابعة ان: "أكيد هو غالي علينا كلنا، وأكيد هنفتقده، لكن الفنان لا يرحل لإنه بيفضل موجود بأعماله الفنية الجميلة، وأجيال وراء أجيال تشوفها وتستمتع بها".





