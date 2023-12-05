عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 250 ألف جنيه .. 5 سيارات للبيع بحالة جيدة

بـ 250 ألف جنيه
بـ 250 ألف جنيه ..5 سيارات بحالة جيدة للبيع ... تعرف عليهم

سوق السيارات المصري للمستعمل يتواجد به عدد غير محود من طرازات السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنين ، والتي تتواجد بمميزات منها توافر قطع غيارها بسهولة، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير متوقع بسبب مرور قطاع صناعة السيارات بعدة أزمات .

دايو سيلو أوتوماتيك بـ80 ألف جنيه | تعرف عليها

هيونداي سانتا العائلية تظهر بهذه المواصفات

1- اسبيرانزا A620  موديل 2007 :

سعر اسبيرانزا A620  موديل 2007

تستمد سيارة اسبيرانزا A620  موديل 2007 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأسود، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

تتوافر سيارة  اسبيرانزا A620  موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

2- كيا شوما موديل 1999 الكورية :

سعر كيا شوما موديل 1999 الكورية

تعرض سيارة كيا شوما موديل 1999 الكورية للبيع باللون الأبيض، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 199 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ويوجد بالسيارة رخصة سارية، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

تتواجد سيارة كيا شوما موديل 1999 الكورية داخل سوق السيارات المصري بسعر 230 الف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- سكودا فابيا موديل 2007 السيدان :

سعر سكودا فابيا موديل 2007 السيدان 

تنقل قوة سيارة سكودا فابيا موديل 2007 السيدان من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون الفضي، وتحتوي علي محرك سعه 1500 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة  سكودا فابيا موديل 2007 السيدان داخل سوق السيارات المصري بسعر 210 آلاف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

4- رينو لوجان موديل 2010 الفرنسية :

سعر رينو لوجان موديل 2010 الفرنسية

تمكنت سيارة رينو لوجان موديل 2010 الفرنسية من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

تأتي سيارة رينو لوجان موديل 2010 الفرنسية داخل سوق السيارات المصري بسعر 200 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

5- دايو نوبيرا 2 موديل 2005 :

سعر دايو نوبيرا 2 موديل 2005 

دايو نوبيرا 2 موديل 2005 زودت بمحرك سعه 1400 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الفضي، وتصل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات .

سعر سيارة  دايو نوبيرا 2 موديل 2005 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 190 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية والميكانيكية .

A620 موديل 2007 شوما موديل 1999 الكورية فابيا موديل 2007 السيدان لوجان موديل 2010 الفرنسية نوبيرا 2 موديل 2005

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

عطل تقني يؤثر على خدمات الإنترنت.. والمصرية للاتصالات: جار استعادة الخدمات

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

موضوعات متعلقة

مرسيدس E200 أوتوماتيك للبيع بـ 250 ألف جنيه

بـ300 ألف جنيه.. 5 سيارات متوافرة بالسوق المصري

سيارات هاتشباك 2023 متوافرة بالسوق المحلي

شاهد.. ظهور بي إم دبليو M2 CS موديل 2025 لأول مرة على الطريق

سعر ومواصفات تويوتا انوفا 2024 بالسعودية

هيونداي سانتا العائلية تظهر بهذه المواصفات

لماذا يمنع استخدام أحزمة الأمان المعدلة للحوامل| تفاصيل

خطوات بسيطة للحفاظ على طلاء السيارة الخارجي| تعرف عليها

ترشيحاتنا

المصرية للاتصالات: عودة خدمة الإنترنت بكامل طاقتها خلال ساعات

حملة المرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من الشباب.. صور

تدميرها "خيال علمي”.. مسئول إسرائيلي يكشف عن إنشاء حماس مدنًا تحت الأرض

كوكا يحتفل بصورة "روح الروح " بعد تسجيله هاتريك في 9 دقائق

بـ 250 ألف جنيه .. 5 سيارات للبيع بحالة جيدة

توأم iPhone 15..اشتر أحدث موبايل نفس تصميم الآيفون|سعره أقل من 2500 جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن الرجفان الأذيني.. ومن الأكثر عرضة له

أمريكا.. رجل ينهي حياة 4 من أفراد أسرته..ماذا فعلت به شرطة نيويورك؟

لم يفارق جنود الحرب العالمية الأولى..تفاصيل بيع أصغر مصحف في العالم بمدينة مصرية

5 محفزات خطيرة تزيد من نوبات الذئبة.. أخطرها الأولى

فيديو

عانت بعد وفاة ابنها بحادث بشع.. محطات في حياة ناهد فريد شوقي «فيديوجراف»

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس 2023

خناقة جديدة.. شيرين تكشف سبب خلافها مع حسام حبيب.. فيديو جراف

إسرائيل تعترف بخسائرها وحماس تهاجم أمريكا.. تطورات جديدة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ