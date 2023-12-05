بـ 250 ألف جنيه .. 5 سيارات للبيع بحالة جيدة

سوق السيارات المصري للمستعمل يتواجد به عدد غير محود من طرازات السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنين ، والتي تتواجد بمميزات منها توافر قطع غيارها بسهولة، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير متوقع بسبب مرور قطاع صناعة السيارات بعدة أزمات .

1- اسبيرانزا A620 موديل 2007 :

سعر اسبيرانزا A620 موديل 2007

تستمد سيارة اسبيرانزا A620 موديل 2007 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأسود، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

تتوافر سيارة اسبيرانزا A620 موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

2- كيا شوما موديل 1999 الكورية :

سعر كيا شوما موديل 1999 الكورية

تعرض سيارة كيا شوما موديل 1999 الكورية للبيع باللون الأبيض، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 199 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ويوجد بالسيارة رخصة سارية، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

تتواجد سيارة كيا شوما موديل 1999 الكورية داخل سوق السيارات المصري بسعر 230 الف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- سكودا فابيا موديل 2007 السيدان :

سعر سكودا فابيا موديل 2007 السيدان

تنقل قوة سيارة سكودا فابيا موديل 2007 السيدان من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون الفضي، وتحتوي علي محرك سعه 1500 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة سكودا فابيا موديل 2007 السيدان داخل سوق السيارات المصري بسعر 210 آلاف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

4- رينو لوجان موديل 2010 الفرنسية :

سعر رينو لوجان موديل 2010 الفرنسية

تمكنت سيارة رينو لوجان موديل 2010 الفرنسية من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

تأتي سيارة رينو لوجان موديل 2010 الفرنسية داخل سوق السيارات المصري بسعر 200 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

5- دايو نوبيرا 2 موديل 2005 :

سعر دايو نوبيرا 2 موديل 2005

دايو نوبيرا 2 موديل 2005 زودت بمحرك سعه 1400 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الفضي، وتصل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات .

سعر سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2005 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 190 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية والميكانيكية .