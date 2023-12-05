بـ 250 ألف جنيه .. 5 سيارات للبيع بحالة جيدة

سوق السيارات المصري للمستعمل يتواجد به عدد غير محود من طرازات السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنين ، والتي تتواجد بمميزات منها توافر قطع غيارها بسهولة، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير متوقع بسبب مرور قطاع صناعة السيارات بعدة أزمات .
1- اسبيرانزا A620 موديل 2007 :
تستمد سيارة اسبيرانزا A620 موديل 2007 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأسود، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .
تتوافر سيارة اسبيرانزا A620 موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .
2- كيا شوما موديل 1999 الكورية :
تعرض سيارة كيا شوما موديل 1999 الكورية للبيع باللون الأبيض، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 199 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ويوجد بالسيارة رخصة سارية، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .
تتواجد سيارة كيا شوما موديل 1999 الكورية داخل سوق السيارات المصري بسعر 230 الف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
3- سكودا فابيا موديل 2007 السيدان :
تنقل قوة سيارة سكودا فابيا موديل 2007 السيدان من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون الفضي، وتحتوي علي محرك سعه 1500 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات، وبها رخصة سارية .
تباع سيارة سكودا فابيا موديل 2007 السيدان داخل سوق السيارات المصري بسعر 210 آلاف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .
4- رينو لوجان موديل 2010 الفرنسية :
تمكنت سيارة رينو لوجان موديل 2010 الفرنسية من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .
تأتي سيارة رينو لوجان موديل 2010 الفرنسية داخل سوق السيارات المصري بسعر 200 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .
5- دايو نوبيرا 2 موديل 2005 :
دايو نوبيرا 2 موديل 2005 زودت بمحرك سعه 1400 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الفضي، وتصل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات .
سعر سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2005 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 190 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية والميكانيكية .