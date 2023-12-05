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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية: إغلاق طريقي العلمين والإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة

الشبورة
الشبورة

أعلنت أجهزة وزارة الداخلية عن إغلاق طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بالاتجاهين، وطريق العلمين الصحراوي أمام حركة المركبات بسبب انعدام الرؤية وظهور الشبورة المائية.

و شددت وزارة الداخلية في رسالة عاجلة، على ضرورة الحذر الشديد أثناء القيادة على الطريق بسبب ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الصحراوية والسريعة، ووجهت وزارة الداخلية نصائح لقائدي المركبات على الطرق والمحاور بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة تجنبا لوقوع الحوادث.

رسالة عاجلة من الداخلية لقائدي المركبات

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة للمرور، تحذيرات لقائدي المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة، وايضا نصائح للقيادة بطريقة آمنة للحفاظ على حياتهم أثناء القيادة في الشبورة المائية، حيث أعلنت الإدارة العامة لـ المرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور خلال الطقس السيئ وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك لضمان الوصول بآمان خلال الطقس السيء ومنه ظهور الشبورة المائية.

ومن جانبها حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا التي  تصل لحد الضباب على أغلب المناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد كما ينخفض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، حيث شددت على أن الشبورة المائية ستكون كثيفة صباحا التي تصل لحد  الضباب على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد  وتنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية وقد تنعدم الرؤية تماما على بعض الطرق؛ ذلك على السادة قائدي المركبات القيادة بهدوء تام وتوخي الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات المرورية.

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نصائح القيادة الآمنة على الطرق والمحاور الرئيسية

١- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .

٣- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .

٤- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .

٥- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

٦- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .

٧- زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

٨- عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.

9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.

10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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