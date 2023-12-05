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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من النيابة بشأن كروان مشاكل لاتهامه بالتحريض على الدعارة

صدى البلد

قررت جهات التحقيق، حجز المتهم كروان مشاكل صاحب مقطع الفيديو الشهير برفقة المذيعة المغمورة إنجي حمادة في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور من خلال إذاعة مقطع فيديو خادش للحياء 24 ساعة على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه.

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كروان مشاكل 

وكانت كشفت التحريات الأمنية، أن المتهم كروان مشاكل تم ضبطه بنطاق مديرية أمن سوهاج، أثناء الاختباء لدى «خالته» في إحدى الشقق السكنية، بنطاق مركز طهطا، حيث تم ضبط CD بحوزته محمل بالفيديوهات المخلة بالآداب العامة خاص به برفقة انجي حمادة.

وشرحت التحريات الأمنية تفاصيل سقوط المتهم كروان مشاكل، حيث وردت معلومات أفادت باختبائه لدى خالته البالغة من العمر 56 عاما، في شقة سكنية بنجع عرب بخواج التابع لقرية الشيخ زين الدين بدائرة مركز طهطا في سوهاج، وخرجت مأمورية أمنية تمكنت من ضبط المتهم كروان مشاكل.

تفاصيل القبض على كروان مشاكل

تمكنت أجهزة أمن سوهاج، بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، وبرئاسة العميد رأفت رشوان رئيس البحث الجنائي لقطاع الشمال، من ضبط كروان مشاكل، حيث عثرت المأمورية الأمنية على المتهم مختبأ في إحدى غرف منزل خالته وتم اقتياده إلى المديرية تمهيدا لترحيله إلى مديرية أمن القاهرة للتحقيق معه.

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وواصلت جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات مع انجي حمادة صاحبة فيديو المطبخ مع كروان مشاكل، لاتهامها بنشر الفسق والفجور والهروب من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدها، وبث محتوى خادش للحياء على تطبيقات بيجو لايف والتيك توك، والتي كشفت عن الكثير من المفاجآت خلال التحقيق معها.

 

التحقيق مع إنجي حمادة


وأقرت المتهمة انجي حمادة أنها تدعى سماح مصطفى عبدالفتاح، وأنها من مواليد 1975 بالغة من العمر 48 عاما، وتقطن بنطاق منطقة القاهرة الجديدة، وسبق اتهامها في قضايا آداب عام 2004 و عام 2016، وتم حبسها في قضية آداب وتعاطى مخدرات من قبل، و اتهامها في قضايا تبديد وسرقة مساكن، وتعدى على موظف.

وعن ظروف ضبط انجي حمادة صاحبة فيديو المطبخ مع كروان مشاكل،  عقب قيام المباحث بمداهمة شقتها قامت بجرح نفسها في يديها خوفا منها على ابنها، ولكن تم إنقاذها ونقلها إلى المركز الطبي بجوار مسكنها ثم نقلها إلى قسم الشرطة، وحينما كانت تصور الفيديو كانت متزوجة كروان مشاكل في السر.

تفاصيل ضبط إنجي حمادة
كشفت تحقيقات جهات التحقيق في القاهرة حول واقعة انجي حمادة، أنها مطلوبة للتنفيذ في عدد من القضايا على رأسهم قضايا آداب عامة، وأن المتهمة قامت ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي بيجو لايف وتيك توك، دعت عمدا إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب، حيث كانت أجهزة وزارة الداخلية، تمكنت من ضبط انجي حمادة على خلفية قيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات بيجو لايف وتيك توك، دعت خلالهم إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب، والتحريض ايضا على الفسق والفجور، بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية.

وتبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية، أن المتهمة انجي حمادة قامت ببث مقاطع الفيديو الخادشة للحياء عبر التطبيقات المذكورة بغرض التحريض على الأعمال المنافية للآداب،  بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة، وتبين من التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة الأمن، أن الإعلامية إنجي حمادة اسمها سماح مصطفى عبدالفتاح، من مواليد 1975 قاطنة بمنطقة القاهرة الجديدة، وكانت متزوجة من شخصا يصغرها في العمر، وسبق وأن صدرت ضدها بعض الأحكام القضائية في قضايا آداب عامة بالتجمع الأول، ومخدرات بالتجمع الأول، واعتداء على موظف في السيدة، وسرقة تيار كهربائي في روض الفرج.

وتم اتهام انجي حمادة في العديد من القضايا، حيث سبق وأن تم اتهام إنجي حمادة في القضية رقم 1950 لسنة 2004 - آداب عامة، ثم في عام 2007 تم اتهامها في القضية رقم 2336 لسنة 2007 جنح أكتوبر - مشاجرة وضرب، ثم القضية رقم 2254 لسنة 2021 جنح الشروق - سرقة مساكن، وجرى ضبطها لهروبها من التنفيذ في العديد من الأحكام القضائية، كما صدر ضد انجي حمادة الشهيرة حكما بالحبس في القضية رقم 4467 لسنة 2021 روض الفرج - سرقة تيار كهربائي، وحكما بالحبس عاما في القضية رقم 5491 جنح التجمع الأول - آداب عامة، وحكما بالحبس عامين في القضية رقم 693 لسنة 2016 جنح التجمع الأول - مخدرات.
 

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