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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لتأكل كبدها.. حيتان الأوركا تفتك بسمكة قرش والعلماء يحللون بقاياها| تفاصيل

لتأكل كبدها.. حيتان
لتأكل كبدها.. حيتان الأوركا تفتك بسمكة قرش والعلماء يحللونها

قرر العلماء تحليل بقايا سمكة قرش بيضاء ممزقة إلى قطعتين جرفتها الأمواج إلى إحدى شواطئ ولاية فيكتوريا باستراليا في أكتوبر الماضي، مؤكدين أن السمكة المشوهة مليئة بالحمض النووي لحيتان الأوركا القاتلة وهو ما يعني أنها تعرضت لهجوم شرس من قبلهم مما أودى بحياتها.

وتوقع العلماء أن يكون سبب هذا الهجوم هو رغبة حيتان الأوركا في نزع أحشاء سمكة القرش لتأكل كبدها – على غرار الهجمات التي تم رصدها بالقرب من سواحل جنوب أفريقيا لعدة سنوات - وهي المرة الأولى من نوعها التي يتم رصد مثال هذه الواقعة في تلك المياه، بحسب ما ورد في موقع Live Science.

علامات عض مميزة تستهدف الكبد

وأكد العلماء أن التشريح أثبت أن حيتان الاوركا هي المسئولة عن هذا الهجوم المروع على سمكة القرش.

وقال آدم ميلر، الأستاذ المشارك في علم البيئة المائية والتنوع البيولوجي بجامعة ديكين في فيكتوريا، والذي قاد هذا التحليل، لإذاعة ABC راديو ملبورن الأسترالي أن " فحص سمكة القرش أظهر علامات عض مميزة حقًا في الحزام الصدري، تمامًا بين تلك الزعانف تحت البطن، وهي نموذجية تمامًا للحيتان القاتلة حيث تلتقط الكبد بشكل فعال." 

وأكد ميلر أن حيتان الأوركا في هذه المياه تقتل أسماك القرش الزرقاء (Prionace glauca) وأسماك قرش الماكو قصيرة الزعانف (Isurus oxyrinchus) لتأكل أكبادها. 

كما يشتبه الباحثون في أن بعض أسماء القرش البيضاء الكبيرة ربما لاقت نفس المصير بسبب العديد من التفاعلات العدوانية المسجلة قبالة جزيرة الكنغر وجزر نبتون في جنوب أستراليا، لكن لم يتم تأكيد ذلك مطلقًا.

وأضاف أنه من المعروف أن اثنين من حوت الأوركا يعيشان في المياه الأسترالية، ولديهما "سلوكيات تغذية وسلوكيات افتراس مميزة تمامًا".

كما شوهد مجموعة من 7 حيتان أوركا في خليج بريدجووتر القريب من فكتوريا قبل يومين من العثور على سمكة القرش البيضاء بالشاطئ في بورتلاند.

سمكة قرش سمكة قرش بيضاء استراليا حيتان الأوركا الكبد

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