بالأرقام.. إنجازات النقل النهري في عهد الرئيس السيسي

نشرت وزارة النقل ما تم إنجازه في مجال النقل النهري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من ( 2014 - 2026 ) بتكلفة إجمالية تتعدي 2 تريليون جنيه (الطرق والكباري –السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي –الموانئ البحرية –الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية –النقل النهري)، حيث تم إنجاز العديد من المشروعات في هذه القطاعات من أهمها :

في مجال النقل النهرى :

 تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة وإدارة المجرى الملاحي لنهر النيل والوحدات النهرية ومن أهمها :

- تطوير الخط الملاحي القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيري – ترعة النوبارية من هويس ثم النوبارية حتي هويس المالح مروراً بهويس كم 100 بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الآمنة ( تم الانتهاء من أعمال تكريك وحماية جسور ترعة النوبارية بطول 120 كم).

- إنشاء كبارى أهوسة المالح (2) كوبرى سيارات بطول (210) أمتار للكوبرى وكوبرى سكة حديد بطول (48) مترا وذلك لتيسير مرور الوحدات النهرية محملة بارتفاع (2) رصة حاويات رأسيه إلى الظهير اللوجيستيى لميناء الإسكندرية .

- الانتهاء من إنشاء عدد( 2 ) رصيف نهرى ارقام ( 4 ، 5 ) بطول (200) متر لكل منهما بالبر الغربي لترعة النوبارية بالمنطقة اللوجيستية بميناء الاسكندرية للاستفادة من طاقات النقل النهرى في خدمات نقل البضائع والحاويات من والى ميناء الإسكندرية مما يقلل حركة الشاحنات على الطرق البرية .

- تم الانتهاء من تطوير الخط الملاحي القاهرة / أسوان بطول 960 كم بإزالة الأختناقات الملاحية وتحديده بالشمندورات في المناطق الحرجة مع تأمين المجرى الملاحى باستكمال إنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS ) لرصد ومتابعة حركة الوحدات النهرية ومنهم (170) فندق عائم بهدف تنشيط السياحة النيلية.

- تم إنشاء رصيف نهري بميناء دندرة بقنا بطول 250 متر وعرض 18 متر لخدمة صوامع تخزين الحبوب التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ليصبح نموذج متكامل (نقل / تخزين / توزيع ---) الغلال مع تقديم خدمة الميناء متعدد الاغراض (تجاري – سياحي)

- تم الانتهاء من صيانة الخط الملاحى أسوان / وادى حلفا بطول 350 كم (300 كم داخل الحدود المصـرية +50 كم داخل الحدود السودانية) من خلال صيانة الشمندورات وتزويده بفوانيس الإرشاد الملاحى للملاحة الليلية بهدف تامين حركة الوحدات النهرية من والى دولة السودان عبر بحيرة ناصر.

- جار الانتهاء من إنشاء رصيف نهري جديد بميناء وادي حلفا بالسودان لزيادة حجم التجارة البينية من والي دولة السودان الشقيقة عبر الممر الملاحي (اسوان/ وادي حلفا) .

- جار تطوير ميناء السد العالى بهدف زيادة حركة النقل النهرى (ركاب / بضائع) من وإلى دولة السودان الشقيقة عبر الخط الملاحى أسوان / وادى حلفا . الشقيقة.

- تم الانتهاء من إزالة الاختناقات الملاحية الخط الملاحي القاهرة / دمياط في المسافة من كم 953 حتي كم 1195 ( القناطر الخيرية – ميت غمر – ميناء دمياط ) .

- تم الانتهاء من دراسة تطوير هويس زفتى الملاحي وجار التعاقد للتنفيذ.

- تم تطوير الخط الملاحي القاهرة / الإسماعيلية (تمت إزالة الاختناقات الملاحية بترعة الإسماعيلية في المسافة (من كم صفر حتي كم 50) (المظلات – بلبيس) وتم إعادة تأهيل عدد 2 كوبري "مسطرد و أبو زعبل " بتعديل الفتحات الملاحية من ثابتة الي متحركة لخدمة المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان وأبو زعبل وشبرا الخيمة .