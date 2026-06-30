إنجازات وزارة النقل في قطاع السكة الحديد (يونيو 2014 – يونيو 2026)

نشرت وزارة النقل إنجازات الوزارة في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من ( 2014 - 2026 ) بتكلفة إجمالية تتعدي 2 تريليون جنيه (الطرق والكباري –السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي –الموانئ البحرية –الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية –النقل النهري)، حيث تم إنجاز العديد من المشروعات في هذه القطاعات من أهمها :

ثانياً : في مجال السكك الحديدية

تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي عدد 6 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية تطوير أنظمة الإتصالات والسيطرة والتحكم وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري بالإضافة الي إعادة الهيكلة التنظيمية والمالية وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة

ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات، حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب / يوم عام 2014 إلي 1,2 مليون راكب / يوم عام 2025 و2 مليون راكب / يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4,5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي 6 مليون طن سنويا عام 2025 و15 مليون طن سنوياً عام 2030 وأهم ما يتم في هذه المحاور :

المحور الأول : تطوير الوحدات المتحركة :

1. توريد عدد 210 جرارات جديدة GE كما تمت إعادة تأهيل عدد 105 جرارات (66/79 GE + 39 /41 PRL ) من إجمالي 400 جرار مخطط إعادة تأهيلها.

2. توريد عدد 6 قطارات تالجو فاخرة من شركة تالجو الأسبانية .

3. توريد عدد 1067 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة

من شركة جانزمافاج المجرية .

4. الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 1404 عربة تحيا مصر.

5. الانتهاء من تطوير عدد 154 عربة إسبانى ( درجة أولى وثانية )

6. توريد عدد 635 عربة من اجمالي عدد 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة من مصنع سيماف .

7. الانتهاء من إعادة تأهيل 5000 عربة بضائع طرازات مختلفة من إجمالي 8945 عربة.

8. التعاقد علي توريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة من شركة تالجو الإسبانية لتقديم خدمة فندقية متميزة ولخدمة السياحة .

9. تمت إعادة تأهيل عدد 24 عربة من أسطول قطارات النوم الحالي من إجمالي 120 عربة

10. تم توريد عدد 103 عربات قوى جديدة من اجمالي عدد 173 عربة قوى من مصنع سيماف.

المحور الثاني : تطوير البنية الأساسية :

يهدف تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية إلي تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والآمان علي خطوط الشبكة والحد من الحوادث بالإضافة إلي تحسين مستوي الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.



1- تطوير المحطات القائمة :

- تم الانتهاء من تطوير عدد 367 محطة من اجمالي 709 محطة

2- انشاء محطات جديدة:

- تم الانتهاء من انشاء محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل والمقامة على مساحة تعادل 4 أضعاف مساحة محطة رمسيس الحالية.

3- تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد :

- تم تنفيذ المرحلة الأولي بعدد 6 محطات رئيسية (القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور - محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل) لتنظيم وإحكام السيطرة علي الأرصفة والقطارات وجار تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 5 محطات ( شبرا الخيمة - بنها – طنطا – أسيوط – سوهاج ).

4- إنشاء خطوط سكك حديدية :

أ - إنشاء خطوط جديدة:

- تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجيستية لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مع خطوط السكك الحديدية الحالية حيث تم:

1- إنشاء خط سكة حديد (كفر داود / السادات ) بطول 38 كم ضمن الممر اللوجيستي (القاهرة / الإسكندرية) وهو أول خط سكة حديد جديد ينشأ منذ 30 سنة وعــــدد 4 محطات ( 3 محطات ركاب لخدمة القرى ومدينة السادات 1 محطة شحن بضائع عملاقة لخدمة المنطقة الصناعية بالسادات والميناء الجاف بها ).

2- إنشاء وصلة بطرة / بسنديلة بطول 5,25 كم وتطوير محطتي بطرة وبسنديلة.

3- إنشاء وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد الفردان / بئر العبد بطول 100 كم وتطوير عدد 6 محطات على الخط ( القنطرة شرق – جلبانة – بالوظة - رمانة – نجيلة – بئر العبد) بالإضافة الي انشاء عدد 2 محطة جديدة بالخط (السلام – 30 يونيو) لخدمة الجامعة الاهلية والجامعة التكنولوجية وانشاء وصلة ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم ، ووصلة ميناء العريش بطول 12 كم ، وجار إنشاء خط بئر العبد/ العريش / طابا بطول 344 كم ليصل إجمالي طول الخط إلى 500 كم.

4- جار انشاء خط الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس بطول

63,5 كم .

5- جار انشاء خط المناشي – 6 اكتوبر بطول 68 كم .

6- انشاء خط لربط ميناء جرجوب البحري بخط سكة حديد سملا / السلوم

بطول 28 كم .

ب – تطوير وإزدواج خطوط قائمة

1. جار ازدواج خط بشتيل – الاتحاد بطول 90 كم .

2. ازدواج خط المنصورة – دمياط بطول 65 كم .

5- تجديدات السكة :

- تم تجديد وتطوير مسافات سكة بإجمالي أطوال 1635 كم (735 كم علي خطوط السكة + 900 كم تطوير نظم إشارات) من اجمالي اطوال 10 الاف كم وعدد 2336 مفتاح من اجمالي 6664 مفتاح على جميع خطوط الهيئة (القاهرة / الإسكندرية – القاهرة / السد العالى - بنها / الزقازيق / بورسعيد ) وأهمها على الإطلاق خط سكة حديد الفردان / بئر العبد ضمن الممر اللوجيستي (العريش / طابـــا ) .

6- ماكينات السكة :

- تم تدبير عدد 17 ماكينة جديدة آخر 10 سنوات بالإضافة إلى

36 ماكينة تم توريدها منذ أكثر من 35 سنة (طرازات مختلفة) .

- مخطط توريد عدد 14 ماكينة جديدة للهيئة القومية لسكك حديد مصر بداية من يوليو 2026 و30 ماكينة جديدة للقطار السريع ليصل اجمالي عدد الماكينات إلى 97 ماكينة.

7- تطوير المزلقانات :

- تم الإنتهاء من التطوير الشامل لعدد 816 مزلقان من إجمالي 1120 مزلقان بالإضافة الي التطوير المدني لعدد 857 مزلقان من اجمالي 1102 مخطط تطويرها علي الشبكة .



المحور الثالث : تطوير أنظمة الإتصالات والسيطرة والتحكم

- يهدف التطوير إلى تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني ، لزيادة معدلات السلامة والآمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد علي العنصر البشري في تسيير حركة القطارات حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات علي خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 2000 كم ، ومن أهم هذه الخطوط خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم وخط القاهرة – أسوان بطول 875 كم وخط بنها – بورسعيد بطول 214 كم، بالاضافة الى تزويد المسافة من الاسكندرية / القاهرة / نجع حمادي و بنها / بورسعيد بطول اجمالي 953 كم بنظام تحكم آلي حديث (ETCS-L1 ) .

المحور الرابع : تطوير الورش الانتاجية

- تم التخطيط لتطوير ورش السكك الحديدية بعدد 33 ورشة رئيسية لزيادة الإنتاجية بها ورفع مستويات الجودة بهذه الورش من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة في تطوير الورش مثل شركة جنرال اليكتريك في ورش التبين ومهمشة وشركة تالجو في ورش الفرز وإنشاء ورشة أبو زعبل بالتعاون مع ترانسماش هولدنج .

- بالإضافة الي إنشاء 8 ورش جديدة (مهمشة – بشتيل جرارات – بشتيل عربات – تالجو قطارات ركاب – السد العالى عربات – أسوان جرارات – الأسبانى بالفرز – المنيا الإضافية ) من إجمالي 11 ورشة مخطط إنشائها ، وجار تنفيذ عدد 3 ورش (إمبابة – الجمهورية بأسوان – تالجو النوم بالفرز).

المحور الخامس: الارتقاء بالعنصر البشري

لمواكبة التطوير الشامل لقطاع السكك الحديدية ، تم وضع خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية وحيث تعتمد هذه الخطة علي وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بالإضافة إلي تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية لرفع درجة الوعي لديها لاستيعاب أساليب التشغيل الحديثة للوحدات المتحركة الجديدة .

- تم تعيين عدد 550 مهندس بعد الإنتهاء من تدريبهم لمدة 6 شهور بالأكاديمية العسكرية المصرية بالإضافة إلي تعيين عدد 3350 تكنولوجي وفني ومساعد قائد قطار بعد الإنتهاء من تدريبهم بالكلية التكنولوجية العسكرية لمدة 3 أشهر .

- تم تحويل المدرسة الثانوية الصناعية بوردان الي المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بنظام الاربع سنوات (2+2 ) وتم تخريج عدد (934) فني وتكنولوجي

[ 444 فني متوسط - 490 فني فوق متوسط بنظام السنتين منهم (175) تكنولوجي بنظام الاربع سنوات ( 2+2) ] ويعـــــــملون حاليا بهيئة السكة الحــــديد والشركات التابعة لها كما قامت الشركات الأجــــنبية (ألستوم – هيونداى روتم – RATP – أفيك ) العاملة بمشروعات السكك الحديدية بالإستعانة ببعض الخريجين منهم.

المحور السادس: إعادة الهيكلة الإدارية والمالية:

لمواكبة التطوير الشامل لقطاع السكك الحديدية ، تم إعادة الهيكلة الإدارية للقطاع بالكامل وتعديل القوانين المنظمة والتشريعات والعمل على إنشاء شركات مساهمة بالشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وصيانة المرفق لتعظيم العوائد الإقتصادية والإستثمار فى الأصول المملوكة للدولة.