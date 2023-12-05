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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محافظات مصر تنتفض دعما للسيسي.. شاهد مؤتمرات وفعاليات حاشدة تأييدا للرئيس

مؤتمرات الدعم
مؤتمرات الدعم

تواصلت اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية.

وقالت الحملة الرئيسية للمرشح، إنه استكمالاً لإبراز الحملة لمؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة، نستعرض معاً أبرز فعاليات الجهات الداعمة لمرشحنا في الانتخابات الرئاسية 2024، ليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023.

حزب مستقبل وطن
- عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحضور  أكثر من 5000 مواطن، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، في قرية الواسطى بمركز الفتح.

نظمت أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، مؤتمرا حاشدا، لإعلان دعم وتأييد رجال الصناعة والتجارة للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في أحد فنادق القاهرة بالتجمع الخامس.

حزب حماة الوطن
- نظم حزب حماة الوطن، مؤتمرا جماهيريا حاشدا في محافظة الفيوم لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمشارة الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي.

- نظمت أمانة التواصل الشعبي والجماهيري المركزية بحزب حماة الوطن، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

- نظمت أمانة محافظة البحيرة، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي  عبد الفتاح السيسي، بمركز ومدينة بدر.

- نظمت أمانة المواطنة المركزية بحزب حماة الوطن، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

- نظمت أمانة الشئون الدينية المركزية بحزب حماة الوطن، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

- نظمت أمانة محافظة الدقهلية، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمركز منية النصر.

النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية

-   نظمت اللجان النقابية للعاملين بالبنك الزراعي قطاع المنوفية، مؤتمرًا حاشدًا بالاشتراك مع حزب مستقبل وطن، لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي، والتأكيد على المشاركة الإيجابية، وانتخابه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تنطلق ديسمبر المقبل.

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