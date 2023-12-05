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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدمة ريهام عبد الغفور بوفاة والدها.. 30 صورة تجمعهما سويا

أشرف عبد الغفور وابنته
أشرف عبد الغفور وابنته

مازالت أثر صدمة وفاة الفنان أشرف عبد الغفور تتملك من ابنته ريهام عبد الغفور والتى قامت برثائه بكلمات مؤثرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقالت ريهام عبد الغفور: أدعيلك بإيه يا حبيبي .. أدعيلك بالرحمة ؟! طب ما إنت كنت الرحمه .. أدعيلك بالخير ؟! طب ما انت كل الخير .. قلبي إتكسر.. وضهري إتكسر .. وروحي إتكسرت.. الله يرحمك يا حبيبي.. أرجوا الدعاء وقراءة الفاتحة  لأبي".

ونرصد فى التقرير التالى 30 صورة تجمع بين أشرف عبد الغفور وابنته والعائلة.

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وفاة أشرف عبد الغفور

والصدمة عاشها الوسط الفني أيضا بعد وفاة أشرف عبد الغفور، والد النجمة ريهام عبد الغفور عن عمر 81 عاما.

وجاء سبب وفاة أشرف عبد الغفور، بعدما تعرض لحادث سير مروع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي .

وكانت زوجة أشرف عبد الغفور، برفقة زوجها الراحل بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زياد التخصصي إلا أن الفنان توفي.

اسمه الحقيقي عبدالغفور محمد عبدالجواد، ولد في مدينة المحلة الكبرى ،هو من مواليد 22 يونيو عام 1939.

هوايته في التمثيل بدأت من خلال مشاركته بفريق المسرح بمدرسة الجيزة الثانوية، وفريق التمثيل بهيئة التحرير.

في السينما قدم العديد من الأفلام منذ بداية مشواره الفني وكان من بينها "لا شيء يهم"، " رجال في المصيدة"، "الشوارع الخلفية" في عام 1974.

تزوج الفنان أشرف عبدالغفور من ابنة عمه، ولديه ثلاثة أبناء من بينهم الفنانة ريهام عبدالغفور، التي استطاعت أن تثبت موهبتها في عالم الفن في وقت قصير، وأشقائها تامر عبدالغفور وريم عبدالغفور.

خريج أول دفعة للتمثيل من المعهد العالي للسينما عام 1963.

أول عمل قدمه كان من خلال المسرح عام 1962 من خلال مسرحية جلفدان هانم.

كان أول عمل سينمائي شارك فيه كان عام 1966 في فيلم القاهرة 30 بطولة سعاد حسني.

آخر ظهور سينمائي كان عام 1977 بفيلم حلوة يا دنيا الحب.

شارك في نحو 25 فيلما سينمائيا أبرزها «شاطئ المرح، قصر الشوق، بيت الطالبات».

شارك في أكثر من 150 عمل درامي من أبرزها مسلسلات «القاهرة والناس، حضرة المتهم أبي، عمر بن عبدالعزيز، أئمة الهدى، عظماء في التاريخ، زيزنيا، شيخ العرب همام، جبل الحلال، يتربى في عزو، الرحايا».

اشتهر الراحل أشرف عبدالغفور بتقديم الأدوار التاريخية بسبب إجادته للغة العربية، وشارك في مسلسل "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك".

أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور
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