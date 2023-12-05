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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الاعدام شنقا للمتهم بقتل عاطل بسبب الخلافات المالية بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة التاسعة برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبدالمنعم احمد نصر، وأحمد شحاته عبد السلام هلال، ومحمد سعد الدين محمد حسن، وأمانة سر ماهر الشوبري، بالأعدام شنقا لعامل لإتهامة بقتل عاطل في الخصوص، بسبب خلافات مالية بينهم، وقام علي أثرها بطعنة بسلاح أبيض بطعنة أستقرت بصدره، قاصدا إزهاق روحه وأحدث إصابته التي أودت بحياته.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٩٣٤ لسنة ۲۰۲۱ جنايات الخصوص، والمقيدة برقم ۳۹۷۳ لسنة ٢٠٢١ كلى جنوب بنها في ۲۸ / ۱۲ /۲۰۲۱ ان المتهم "محمود ا. أ.ف" ٢٧ سنة - عامل - مقيم في شارع سيد حماده " محبوس " المرج القاهرة.
واضاف أمر الإحالة أنه في يوم ٢٠٢١/٤/٢٤ بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه "علاء أ ع" عمداً مع سبق الاصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به إلا واستل سلاحاً أبيض وكال له طعنة واحدة إستقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالأوراق، أحرز سلاحاً أبيض ( سكين ) بغير مسوغ قانوني.
وأكد شقيق المجني عليه "كريم أ ع" أحمد٢١ سنة - طالب - أنه اثناء تواجده بمسكنه قبيل الواقعة بيومين، حضر المتهم وتوعد شقيقه المجني عليه حال رؤيته له، ثم علم بقيامه بقتله بتاريخ الواقعة.
وتوصلت تحريات المباحث في هذه الواقعة، الي نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه على أثر خلاف مالي فيما بينهما قام المتهم على أثرها بإستلال سلاح أبيض " سكين " وسدد له طعنة استقرت بصدره قاصداً قتله، فأحدث اصابته التي تسببت في وفاته، تم ضبط المتهم ، وبإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.
وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بقيامه بالتعدي على المجني عليه بإستعمال السلاح الأبيض "سكين" المضبوط واحداثه لإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، وذلك على أثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب مبلغ مالي إقترضه منه المجني عليه قبيل الواقعة ورفض رده.

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