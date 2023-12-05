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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صاحبة مسيرة حافلة.. المخرج خالد جلال ينعى المنتجة ناهد فريد شوقي

ناهد فريد شوقي
ناهد فريد شوقي

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، المنتجة ناهد فريد شوقى، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 73 عاماً.

 

وقال جلال فقدنا شخصية هامة ساهمت بشكل مميز في حركة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في مصر، وكانت صاحبة مسيرة إنتاجية حافلة، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان .

 

يشار إلى أن المنتجة ناهد فريد شوقى هى ابنة عملاقين فنيين وهما الراحلين فريد شوقي وهدى سلطان، ووالدة الفنانة ناهد السباعي، وقد شاركت في إنتاج والإشراف على تنفيذ عدد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة من بينها «لن أعيش في جلباب أبي، حديث الصباح والمساء، هستيريا، من نظرة عين».

 

ونشرت ناهد السباعي تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، تنعى فيه والدتها فى أول تعليق بعد رحيلها.

 

وقالت ناهد السباعي: "البقاء لمن له الدوام.. توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقى.. الجنازة عصرا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد أمام هايبر وان.. البقاء والدوام لله وحده".  

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