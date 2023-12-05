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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل نواب رئيس جامعة المنصورة للتنسيق بشأن الاستعداد للانتخابات الرئاسية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء الدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث للتنسيق والتعاون بين المحافظة والجامعة بشأن الاستعداد لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها ايام 10و11و12 ديسمبر القادم.


وأكد " مختار " أن جامعة المنصورة شريك أساسي مع المحافظة في تقديم كافة الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الرعاية الصحية المقدمة للمرضي، بالإضافة إلي مشاركتها في تطوير العديد من القطاعات الخدمية.


كما أكد " المحافظ " أن جامعة المنصورة من خلال كوادرها التعليمية عليها دور كبير وهو توعية طلاب الجامعة بأهمية المشاركة في الإنتخابات وحثهم علي الإدلاء بأصواتهم والنزول الي اللجان الإنتخابية وتوعيتهم بأهمية الوطن والحفاظ علي مقدراته وغرس روح الانتماء وحب الوطن  في نفوسهم.


وقال " مختار " أدعو شعب الدقهلية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والنزول للإدلاء بأصواتهم لأن هذا واجب وطني علينا جميعا أن نؤديه تجاه وطننا الغالي مصر من أجل استقراره ومواصلة تقدمه ، ولنؤكد للعالم أجمع مدي وعي الشعب المصري وحبه لوطنه.


وأشار " المحافظ " إلي أننا جميعاً نسعي لأن تكون الدقهلية من أولي المحافظات في المشاركة في الانتخابات الرئاسية كما عهدنها في كافة الاستحقاقات الدستورية ، فالدقهلية دائماً تضرب أروع المثل في المشاركة في كافة الاستحقاقات لما لدي أبنائها من وعي كامل بأهمية المشاركة .


والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .

 

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الاستحقاقات الدستورية الانتخابات الرئاسية 2024 الجمعيات الزراعية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية القطاعات الخدمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية الوحدات الصحية بالدقهلية رئيس جامعة المنصورة زهري شئون التعليم والطلاب نائب رئيس جامعة

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