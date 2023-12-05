المصرية للاتصالات تعد باستعادة الخدمة.. تعرف على موعد رجوع الإنترنت

أكدت الشركة المصرية للاتصالات في بيان، أن هناك مشكلة عامة تؤثر على كفاءة خدمة الإنترنت حاليآ في مصر، وبعض البلاد المجاورة.

كما وعدت الشركة بأنه جاري العمل بالفعل على حل المشكلة، وأنه من المتوقع أن يتم استعادة الخدمة بشكل كامل تدريجياً خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت الشركة منذ قليل إن هناك خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية قد تأثرت نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية.

وعبر عدد كبير من المستخدمين المتأثرين بالانقطاع عن غضبهم الشديد لانقطاع الإنترنت فجأة، حيث تصدر هاشتاج على منصة X عن انقطاع الإنترنت الأرضي.