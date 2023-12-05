قرار حاسم.. القضاء التركي يعاقب رجلا هدد أردوغان

قضت محكمة تركية بالسجن 4 سنوات وشهرين على المتهم بتهديد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على شبكات التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن ترك".

وذكرت شبكة "سي إن إن ترك”، أن "القضية، التي أعيدت من الغرفة الجنائية الثالثة بمحكمة النقض، استمرت في محكمة الجنايات الثالثة في قيصري”.

وأضافت: “ادعى والد المدعى عليه أن ابنه يعاني من تخلف عقلي.. ولكن المحكمة حكمت على المتهم، الذي تبين أنه سليم عقليا، بالسجن 4 سنوات وشهرين بتهمة “التهديد” و”الإهانات” ضد رجب طيب أردوغان”.

وأوضحت أن “المتهم سبق أن حكم عليه بالسجن 5 سنوات وشهر و20 يوما بموجب نفس المواد، إلا أن محكمة النقض أبطلت الحكم”.