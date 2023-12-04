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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التضخم يتسارع في تركيا إلى 62% خلال نوفمبر الماضي

تضخم
تضخم

أظهرت بيانات رسمية اليوم "الاثنين"، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98% في نوفمبر الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات، وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي بلغ التضخم 3.28% على أساس شهري.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 63% في نوفمبر الماضي، على أن يُنهي العام عند 67%، وفي أكتوبر الماضي، انخفض التضخم السنوي للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر إلى 61.36%.

وارتفع التضخم بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوياته منذ 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر من العام الماضي، وفقدت الليرة هذا العام نحو 35% من قيمتها.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.81% على أساس شهري في نوفمبر ، مسجلا ارتفاعا سنويا 42.25%.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية ارتفاع معدل التضخم السنوي أسعار المستهلكين أسعار المستهلك أسعار المنتجين أسعار المواد الغذائية

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