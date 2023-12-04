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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من تركيا لـ إسرائيل بشأن استهداف قادة حماس

إسرائيل وتركيا
إسرائيل وتركيا

حذرت تركيا، في أعقاب التقارير التي تفيد بأن إسرائيل ستستهدف قادة حماس الذين يعيشون في تركيا، وكالات الاستخبارات الإسرائيلية بأنه ستكون هناك عواقب وخيمة إذا شاركوا في أنشطة غير قانونية في تركيا.

 

وحسب وسائل إعلام تركية، ذكرت مصادر استخباراتية تركية أنه تم توجيه التحذيرات اللازمة ردا على التقارير الواردة في الصحافة الدولية بأن إسرائيل ستستهدف أعضاء حماس الذين يعيشون خارج فلسطين، بما في ذلك تركيا، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين في هذا الصدد، وأن أي موقف مخالف سيكون له عواقب وخيمة.

 

وفي حديثهم لوكالة الأناضول، ذكر المسؤولون بأن أجهزة المخابرات المختلفة حاولت القيام بأنشطة غير قانونية على أراضي تركيا من قبل، مؤكدين أنه لن يسمح لأي جهاز بتنفيذ مثل هذه العمليات.

 

وأمس، أفادت “وول ستريت جورنال”، بأن إسرائيل تستعد لعملية سرية؛ للقضاء على قادة حماس على مستوى العالم.

وأوضحت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أصدر أوامره لأجهزة المخابرات الإسرائيلية، بما في ذلك الموساد، لوضع خطط لاستهداف مسئولي حماس المقيمين في لبنان وتركيا وقطر.

وتمثل حملة الاغتيالات المقترحة؛ امتدادًا لممارسة إسرائيل التاريخية المتمثلة في عمليات القتل المستهدف. 

وتقوم وكالات الاستخبارات بصياغة استراتيجيات لإلقاء القبض على أو تحييد قادة حماس الذين وجدوا مأوى في بلدان مثل لبنان وتركيا وقطر. 

وكانت قطر، المعروفة باستضافتها للمكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة، لاعباً حاسماً في المفاوضات الجارية بشأن الرهائن.

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وبينما تحافظ إسرائيل عمومًا على سرية هذه العمليات، أعلن نتنياهو علنًا عن نواياه في 22 (نوفمبر)، قائلاً: "لقد أصدرت تعليماتي للموساد بالعمل ضد قادة حماس أينما كانوا". 

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