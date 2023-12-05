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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة فلسطينية.. طريقة عمل لب الكوسة بزيت الزيتون

طريقة عمل لب الكوسا
طريقة عمل لب الكوسا بزيت الزيتون

طريقة عمل لب الكوسة بزيت الزيتون، من وصفات المطبخ الفلسطيني الشهية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

 

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قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل لب الكوسة بزيت الزيتون، وهي من الأكلات الفلسطينية الشهية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لفردين، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل لب الكوسة بزيت الزيتون

 

طريقة عمل لب الكوسا بزيت الزيتون

 

مقادير طريقة عمل لب الكوسة بزيت الزيتون :

¼ كوب زيت زيتون

1 بصل مفروم

1 كوب لب كوسا

¼ كوب عصير ليمون

2 فص ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة ملح

 

طريقة عمل لب الكوسة بزيت الزيتون :

_ نسخّن زيت الزيتون في مقلاة على النار، ثم نشوح به البصل المفروم حتى يذبل.

_ يضاف لب الكوسة، ونقلبه حتى يتغير لونه، ثم يضاف عصير الليمون، الثوم المفروم، الملح.

_ نستمر في تقليب المكونات ونتركهم حتى يذبل الثوم ثم نرفعه من على النار، ونقدم لب الكوسا بزيت الزيتون مباشرة.

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