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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

بعد فيديو المطبخ الفاضح.. عرض كروان مشاكل وإنجي حمادة على الطب الشرعي

صدى البلد

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة عرض كل من التيك توكر كروان مشاكل والمذيعة إنجي حمادة بطلا فيديو المطبخ الفاضح على مصلحة الطب الشرعي صباح الغد.

 

وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بسحب عينة دماء من المتهمين لبيان مدى تعاطيهما للمواد المخدرة وتناولهما للكحوليات.

 

ومثل كروان مشاكل أمام النيابة بدون محام لتقرر النيابة ندب محام من نقابة محامين القاهرة الجديدة لتولي الدفاع عنه وحضور التحقيق معه طبقا للقانون. 

 

و كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الامن العام كواليس سقوط التيك توكر كروان مشاكل بعد هروبه فور بث مقطع فيديو فاضح يجمع به مع المذيعة انجي حمادة والمشهور ب"فيديو المطبخ". 

 

وأشارت التحريات الى ان الأجهزة الأمنية أعدت عدة مأموريات لضبط كروان مشاكل تنفيذا لقرار النيابة العامة وتولى فريق من مباحث التوثيق والمعلومات بمباحث الانترنت تتبع حساباته الشخصية عبر فيس بوك وتيك توك حتى خرج ببث لايف عبر حسابه الشخصي وتمكن فريق البحث وباستخدام التقنيات الحديثة من تحديد مكان اختفائه في محافظة سوهاج بعدما نشر صور من مطار الغردقة وادعى سفره خارج البلاد. 

 

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وألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكر كروان مشاكل بطل فيديو المطبخ مع المذيعة انجي حمادة التي تم حبسها على ذمة التحقيقات بتهمة نشر مقاطع فيديو فاضحة. 

وكشفت التحريات أن المتهم كروان مشاكل كان هاربا بمحافظة سوهاج وتم تحديد مكانه وخرجت مأمورية لضبطه تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه واحضاره. 

وتقدمت الدكتورة نهى الجندي، المحامية، ببلاغ إلكتروني إلى النيابة العامة حول مقاطع فيديو متداولة بكثرة لتيك توكر يدعى كروان مشاكل ومذيعة تدعى إنجي حمادة بسبب المحتوى الفاضح الذي يقدمانه عبر مواقع التواصل المختلفة. 

وقالت الجندي، إنها تقدمت ببلاغ ضد صاحب صفحة التيك توكر كروان مشاكل والمذيعة "سماح. م" الشهيرة بـ"إنجي حمادة" اتهمتهما فيه بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى إباحيًا وألفاظًا خادشة للحياء بعد نشر عدة مقاطع فيديوهات آخرها فيديو يحمل عنوان "كروان مشاكل وإنجي في الشقة".

 

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وتضمن البلاغ قيام كروان مشاكل وإنجي حمادة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب والحياء العام، وأن المحتوى الذي يبثه المتهم يحرض على الفسق والفجور، بالإضافة إلى عبارات وحركات جنسية صريحة، مطالبًا بإلقاء القبض عليهما وإغلاق القناة المشار إليها.

كروان مشاكل انجي حمادة الطب الشرعى فيديو المطبخ الفاضح النيابة العامة

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