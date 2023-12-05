خسائر فادحة لإسرائيل|سرايا القدس تتوعد جنود الاحتلال: إما الإصابة بالعجز أو الموت

أعلن أبو حمزة، المتحدث باسم سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تدمير المقاومة عددًا من آليات الاحتلال بمحاور التقدم شرق خان يونس والقرارة وشرق مدينة غزة.

وقال أبو حمزة، في بيان عسكري: “دمرنا عددًا من آليات العدو وجيشه المهزوم بمحاور التقدم شرق خان يونس والقرارة وشرق مدينة غزة، ونؤكد أن مجاهدينا أوقعوا إصابات محققة في صفوف جنود العدو”.

وأضاف: “نؤكد ثبات مقاتلينا وجهوزيتهم في أرض الميدان على كافة المحاور في غزة العزة والصمود”.

وأوضح أبو حمزة، أن “ما صدر من وسائط إعلامية من أبطال سرايا القدس ما هو إلا جزء يسير مما ينتظر العدو من التحام مقاتلينا وإن الاشتباكات والكمائن ما زالت في ذروتها بجميع محاور القتال”.

وقال أبو حمزة: “ليس على أرضنا سوى القتل أو الإصابة بالعجز والرعب ولن يملك العدو في نهاية المطاف إلا الرحيل عن أرضنا إن شاء الله”.

وأضاف: “نطمئن أبناء شعبنا أن سرايا القدس والمقاومة ما زالت بألف خير وأن المجاهدين في ميادين الاشتباك حاضرون بمعية الله وقوته لصد العدو وأرتال دباباته الحاقدة”.

وأكد أبو حمزة، أن “الساعات القادمة ستشهد مزيداً من الاستبسال والتصدي والتدمير لآليات العدو المتوغلة”.