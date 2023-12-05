حملة السيسي: نثق في قدرة المصريين على الاختيار الجيد بانتخابات الرئاسة

أجاب المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي هل تشعر الحملة أن نتيجة الانتخابات محسومة قائلا: “نثق في قدرة المصريين على الاختيار الجيد، وقدرتهم على التقييم ولدينا ثلاث مرشحين أفاضل لهم سجل وطني فاضل ونحترمهم ونقدرهم”.

لفت محمود فوزي، خلال لقائه ببرنامج “كلمة اخيرة” المذاع على فضائية ON، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، إلى أن الخصم في الانتخابات الرئاسية 2024 ليس فقط المرشحين الثلاث لكن يضاف عليهم الأرقام السابقة في الانتخابات الماضية، معقبا : نستهدف تصويت أكبر ونريد 100% لأنه له دلالات متخطية لمجرد رئاسة الجمهورية.

ظروف دقيقة

أوضح رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن الانتخابات تجرى في ظل الظروف الدقيقة التي تتعرض لها المنطقة كلها، وينبثق عنها تحديات على حدود مصر الجنوبية والغربية وشمال شرق البلاد، بالإضافة لاضطرابات أخرى في المنطقة مثل: سوريا واليمن تشهدان اضطرابا وفي المقابل مصر هي الآمنة المستقرة والمؤمنة".