دار الكتب والوثائق تحتفل باليوم العالمي للغة العربية 14 ديسمبر

تقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت ندوة بعنوان " اللغة العربية.. الهوية والانتماء". تقام الندوة في إطار احتفال الدار باليوم العالمي للغة العربية وذلك في تمام الثانية عشر من ظهرالخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري في مقر دار الكتب بكورنيش النيل.

يدير الندوة الدكتور أحمد لطفي ويتحدث فيها كل من: د.أحمد فؤاد باشا، د.أحمد عفيفي، و الدكتورعبد الكريم جبل ويقوم بتنظيم الندوة مركز تحقيق التراث التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة د.أشرف قادوس.

وتأسست دار الكتب فى عام 1870م، وبناءً على اقتراح على باشا مبارك ناظر ديوان المعارف آنذاك، أصدر الخديوى إسماعيل الأمر العالى بتأسيس دار للكتب بالقاهرة "الكتبخانة الخديوية المصرية"، لتقوم بجمع المخطوطات والكتب النفيسة التى كان قد أوقفها السلاطين والأمراء والعلماء على المساجد والأضرحة والمدارس ليكون ذلك نواة لمكتبة عامة على نمط دور الكتب الوطنية فى أوروبا، وتم تأسيس الكتب خانة الخديوية المصرية فى الطابق الأرضى بسراى الأمير مصطفى فاضل، شقيق الخديوى إسماعيل، بدرب الجماميز.

وفى 29 يوليو من عام 1870م، تم وضع قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامها، وبمقتضاه قامت دار الكتب، وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكرى.