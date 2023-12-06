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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

رواية "مومياء براون" تدور حول سرقة الآثار المصرية أواخر القرن الـ 18

صدى البلد

صدرت عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع رواية بعنوان "مومياء براون"، للكاتبة سعاد عبداللاه، والتي من المقرر عرضها في  معرض القاهرة الدولي للكتاب، وسينطلق فى دورته الـ 55 من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتحل النرويج ضيف شرف تلك الدورة.

ويناقش الكتاب حقيقة تسميد الأراضي البريطانية بالمومياء المصرية وسرقتها في أواخر القرن الثامن عشر لصنع عقاقير طبية إيمانًا منهم بأنها أكسير الحياة وتشفى العديد من الأمراض كما صنع من هذه المومياوات اللون البني، كما تعاصر الكاتبة بروايتها فترة الاحتلال البريطانى على مصر وسرقة البرديات الفرعونية، وتتحدث عن صراع القنصليات في هذه الحقبة التاريخية للحصول على القطع الأثرية الفرعونية وتهريبها خارج البلاد.

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وقد صدرت للكاتبه سعاد عبداللاه عدد من الروايات منها  "ديسمبر الماضي" و"ختم زوهري" و "دمية الباليه"، كما شاركت في المجموعة القصصية "رمادي اللون" بقصة "لا حديث مع الغرباء" وشاركت في الكتب الجامعة الدولية منها: كتاب "العزف على أوتار الحياة" بقصة "ضيفة على الرصيف" وكتاب "طريقي إلى الهدايا" بقصة "النفس أمارة بالسوء" وكتاب "الأقصى لا يهان" بقصيدة "قضية وطن"  وكتاب "ترانيم النبض" بقصيدة "ناقذتي المعتمة" وكتاب "ضوء في نهاية النفق" بقصة "أجروفوبيا" .

مومياء الاثار المصرية الأراضي البريطانية الاحتلال البريطاني القطع الآثرية الفرعونية دار ببلومانيا للنشر والتوزيع

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