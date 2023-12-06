هجمات الحوثيين.. اتصال عاجل بين وزيري خارجية أمريكا والصين| ماذا يجري؟

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث مع مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية ووزير الخارجية وانج يي.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، فإن بلينكن ناقش رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط والجهود الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة مع نظيرة الصيني.

وأضاف البيان، أن بلينكن أكد مجددا خلال الاتصال مع ويي على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف على منع انتشار الصراع.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن هجمات الحوثيين الأخيرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر تشكل تهديدا غير مقبول للأمن البحري والقانون الدولي الذي يتعين على جميع الدول الالتزام به.

كما شدد بلينكن ويي على أهمية البناء على التقدم المحرز في القضايا الرئيسية التي تم تناولها في القمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج والتي عقدت في الشهر الماضي في وودسايد، كاليفورنيا.