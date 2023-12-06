رئيس حقوق الإنسان بالنواب: مصر وقفت على قدميها من جديد في عهد السيسي

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: “من صعيد مصر نعلن تأييدنا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية من أجل استكمال الإنجازات التي تمت على أرض مصر من جنوبها لشمالها من شرقها لغربها والتي لا يستطيع أحد إنكارها لأنها أصبحت حقيقة ملموسة على أرض مصر”.

جاء ذلك في معرض كلمته على هامش فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد الثانى، الذى ينظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، وذلك باستاد سوهاج الرياضى، حيث شاركت في فاعليات المؤتمر السيدات والشباب والشيوخ والعمد والمشايخ.

وأوضح رضوان، أن الإجماع على دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء بناء على ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات عديدة في مختلف المجالات، منها مجال البنية التحتية وغيرها من الإنجازات المختلفة، موضحا أن مصر نجحت في الوقوف على قدميها من جديد على الرغم من كل التحديات السياسية والاقتصادية، وحرب الإرهاب، والحرب بالوكالة من دول بعينها على مصر.