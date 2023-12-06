عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لو بتحلم بكوابيس.. 5 وصايا من النبي لتجنبها

صدى البلد

قدم الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، طريقة التعامل مع الأحلام المزعجة. 

هذا التحصين يشتمل على عدة أشياء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.  وهو على جزأين، الأول: 1 - ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( الرؤيا من الله والحلم من الشيطان ، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ . وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره ).

قال أبو قتادة : كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  .. الخ الحديث . رواه البخاري ومسلم أي زال كل مابه من الهم والغم بعد أن طبق العلاج النبوي الوارد في الحديث 

2 - عند مسلم أن أبا قتادة قال ( إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل فما أن سمعت بهذا الحديث فما أبالي ) 

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

هتصحى للفجر بدون منبه .. عليك بهذا الفعل قبل نومك

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

12 كلمة حصن بهم النبي أحفاده.. اقرأهم على أولادك كل يوم يحفظهم الله

3 - في صحيح مسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاث مرات ، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا ، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ) .

فاذا أراد المسلم أن يتجنب الأضرار الناتجة عن أي رؤيا مكروهة فإن عليه أن ينفذ ما يلي : بمجرد أن يستيقظ من نومه عقب الرؤيا المكروهة ينفذ ما سبق من هدي نبوي:

 أولا: أن يتفل عن يساره ثلاث مرات 

ثانيا: أن يتعوذ بالله من شر تلك الرؤيا مع كل مرة

ثالثا: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مع كل مرة 

رابعا: أن يتحول عن جنبه الذي كان ينام عليه 

خامسا: ألا يحدث بتلك الرؤيا أحدا .

هذا يكفي لرد كل ما يتعلق بالرؤيا المكروهة وأن المسلم إذا قام بذلك لا يضره شيء يتعلق بتلك الرؤيا، وتأمل قول أبي قتادة السابق ( إن كنت لأرى الرؤيا أثقل على من الجبل فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أبالي بها ).

هذا الكلام في غاية النفاسة فتمسكوا به حتى لا يصيبكم أي مكروه أو مضايقات بالنسبة لأي رؤيا مكروهة. 

3 آيات لعلاج الكوابيس آية واحدة تحفظك وتحصنك من الكوابيس أذكار قبل النوم تحمي من الكوابيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

بعد تدخل النيابة.. بيبو يقود مبادرة الصلح بين الشحات والشيبي |القصة كاملة

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

الاعتذار شيمة الأقوياء.. أسامة كمال يعطي درسًا لـ عمرو أديب على الهواء|شاهد

ترشيحاتنا

هل أكمل قراءة القرآن حال انتقاض الوضوء أم أذهب للوضوء.. الإفتاء توضح

شائعة.. تعرف على الحالة الصحية لـ محمود متولي

ارتفاع عدد قـ تلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 410

سيول في مرسى علم.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة على الإسكندرية

تحدٍ كبير أمام الحكومات.. تقرير: 75% من تأخيرات رحلات الطيران سببها التغييرات المناخية

لا وقود ولا إمدادات طبية.. مستشفى الأقصى في غزة في وضع كار.ثي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيل أشرف عبد الغفور.. 3 صدمات في الوسط الفني خلال 10 أيام

بسبب حادث سير مروع.. نجوم فارقوا الحياة بشكل مفاجئ

مقطع فيديو لناشطة بريطانية عبر التيك توك يتسبب في توريطها وإدانتها أمام المحكمة

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

وعكة صحية .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقي/فيديوجراف

سفيرة إسرائيل في بريطانيا تثير الجدل بتصريحاتها المتناقضة بفيديو عبر التيك توك|شاهد

لقطة نادرة.. مقطع فيديو لزعيم أحد الدول يبكي ويطالب شعبه بكثرة الإنجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ