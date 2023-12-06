لو بتحلم بكوابيس.. 5 وصايا من النبي لتجنبها

قدم الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، طريقة التعامل مع الأحلام المزعجة.

هذا التحصين يشتمل على عدة أشياء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهو على جزأين، الأول: 1 - ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( الرؤيا من الله والحلم من الشيطان ، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ . وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره ).

قال أبو قتادة : كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .. الخ الحديث . رواه البخاري ومسلم أي زال كل مابه من الهم والغم بعد أن طبق العلاج النبوي الوارد في الحديث

2 - عند مسلم أن أبا قتادة قال ( إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل فما أن سمعت بهذا الحديث فما أبالي )

3 - في صحيح مسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاث مرات ، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا ، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ) .

فاذا أراد المسلم أن يتجنب الأضرار الناتجة عن أي رؤيا مكروهة فإن عليه أن ينفذ ما يلي : بمجرد أن يستيقظ من نومه عقب الرؤيا المكروهة ينفذ ما سبق من هدي نبوي:

أولا: أن يتفل عن يساره ثلاث مرات

ثانيا: أن يتعوذ بالله من شر تلك الرؤيا مع كل مرة

ثالثا: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مع كل مرة

رابعا: أن يتحول عن جنبه الذي كان ينام عليه

خامسا: ألا يحدث بتلك الرؤيا أحدا .

هذا يكفي لرد كل ما يتعلق بالرؤيا المكروهة وأن المسلم إذا قام بذلك لا يضره شيء يتعلق بتلك الرؤيا، وتأمل قول أبي قتادة السابق ( إن كنت لأرى الرؤيا أثقل على من الجبل فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أبالي بها ).

هذا الكلام في غاية النفاسة فتمسكوا به حتى لا يصيبكم أي مكروه أو مضايقات بالنسبة لأي رؤيا مكروهة.