صحف الكويت| الحالة الصحية للشيخ نواف الأحمد.. وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

تناولت صحف الكويت، الصادرة اليوم الخميس، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن الكويتي والعربي.

صحيفة الراي

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن بنك الكويت المركزي أبلغ المصارف أنه لن يغطي مشتريات الدولار الموجهة لشركات الصرافة إذا استخدمته الأخيرة في أغراض المضاربة أو الاستثمار، مؤكداً استمراره في توفير أي كميات من هذه العملة ستوجه لتغطية احتياجات العملاء لتنفيذ عمليات تحويل الأموال.

وأوضحت المصادر أن البنك المركزي الكويتي أفاد البنوك المحلية أنه يمكنها الاستمرار بشراء الدولار منه لتغطية تعاملاتها مع عملائها كما يجري العمل به حالياً دون أي تغيير، لكن عليها أن تتحقق من أن المبالغ المشتراة بالدولار من «المركزي» لتغطية تعاملات شركات الصرافة موجهة بشكل أساسي لتغطية احتياجات عملائها فقط، وما دون ذلك يتعين تغطيته ذاتياً.

وبينت أن توفير مشتريات البنوك أو شركات الصرافة من الدولار لأغراض استثمارية أو تجارية أو مضاربية يجب تغطيتها من الموارد الذاتية للبنك أو الشركة المعنية سواء من مخزونه لهذه العملة أو من خلال شرائها عبر السوق المفتوح أو أي خيار آخر بعيداً عن خط «المركزي»، موضحة أن توفير الأخير لاحتياجات البنوك من العملة الأجنبية شأنه في ذلك شأن بقية البنوك المركزية في المنطقة التي تنتهج سعر صرف مثبتاً مع عملة أخرى.

ولفتت إلى أن «المركزي الكويتي» ينتهج سياسة صرف للدينار تهدف إلى المحافظة على الاستقرار النسبي لسعره مقابل العملات الأخرى، موضحة أنه طبقاً لهذه السياسة يقوم بتحديد سعر صرف الدينار بناء على سلة خاصة مرجحة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مهمة مع الكويت.

وأكدت أن «السياسة التي يطبقها (المركزي) أثبتت فعاليتها في تحقيق درجة عالية من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار مقابل العملات العالمية الرئيسية».

وفي خبر آخر، قال الجيش الإسرائيلي، إنه يراجع ضربة ألحقت ضررا بقوات من الجيش اللبناني في جنوب لبنان، في إشارة على ما يبدو لقصف إسرائيلي تسبب في مقتل جندي لبناني وإصابة ثلاثة آخرين أمس.

وذكر الجيش في بيان «القوات المسلحة اللبنانية لم تكن هدف الضربة. يعبر الجيش الإسرائيلي عن أسفه لهذا الحادث. الواقعة قيد المراجعة».

وقال الجيش اللبناني إن الجندي، وهو برتبة رقيب، قتل عندما تعرضت نقطة عسكرية لقصف إسرائيلي أمس.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن جنوده تصرفوا «من منطلق الدفاع عن النفس لصد تهديد وشيك تم رصده من لبنان» من «منطقة إطلاق معروفة ونقطة مراقبة» يستخدمها «حزب الله».

وقالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في بيان أمس، إن هذا هو أول جندي من الجيش اللبناني يقتل خلال الأعمال القتالية.

صحيفة القبس

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 52 سنتا ليبلغ 81.37 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 80.85 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا لتبلغ 77.20 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا لتبلغ 72.32 دولار.

وفي خبر آخر، توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن يسود اليوم طقس دافئ والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

وأشارت إلى أن الطقس ليلاً مائل للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة.

كما توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مطار الكويت الدولي 27.

كما سلطت القبس على القمة الخليجية في الدوحة، حيث طالب قادة دول مجلس التعاون الخليجي، خلال القمة الـ44 التي انعقدت في الدوحة أمس، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين، «واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات (إسرائيل) وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل».

وترأس وفد الكويت إلى القمة ممثل أمير الكويت وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح.

وثمن القادة جهود الوساطة المشتركة لقطر ومصر والولايات المتحدة، التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في غزة، مؤكدين ضرورة الاستئناف الفوري لهذه الهدنة، وصولاً لوقف كامل ومستدام لوقف إطلاق النار، وضمان وصول كل المساعدات الإنسانية والإغاثية.

حذَّر قادة دول مجلس التعاون الخليجي من «مخاطر توسع المواجهات وامتداد رقعة الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما سيفضي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين».

وأكدت القمة أهمية استمرار جهود الوساطة لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية تفضي إلى سلام شامل وعادل ودائم للشعب الفلسطيني على أساس مبدأ حل الدولتين.

صحيفة الأنباء

صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بأن الوضع الصحي لـ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح، أمس الثلاثاء مستقر، متضرعين إلى الله عزّ وجلّ أن يمن على الأمير، حفظه الله ورعاه، بالشفاء العاجل.

وفي خبر آخر، كشف مصدر نفطي لصحيفة الأنباء الكويتية، عن أن هناك توجها للقطاع النفطي نحو توفير سيولة سريعة تقدر قيمتها بـ 1.116 مليار دينار من دون الضغط على ميزانية مؤسسة البترول الكويتية، وبعيدا عن خيار الاقتراض سواء من قبل مؤسسات مالية محلية أو عالمية.

أكد المصدر أن الخيار الأول لدى مؤسسة البترول، والذي تجري حوله المشاورات النهائية، يتمثل في تأجير خطوط أنابيب النفط والغاز الحالية التابعة لشركة نفط الكويت إلى مستثمرين محليين أو عالميين، وذلك عبر عقود تمتد فترتها إلى نحو 20 عاما، وذلك من خلال نظام المزايدات.

وأشار المصدر إلى أن الكويت ستقوم باستئجار تلك الخطوط مجددا من المستأجر وفق عقود محددة، على أن تظل الكويت المالك الوحيد لتلك الخطوط.

وأوضح المصدر أن مؤسسة البترول الكويتية خاطبت إدارة الفتوى والتشريع بشأن تأجير وإعادة استئجار خطوط الأنابيب، وأن الأمر مازال قيد المشاورات مع «الفتوى» حتى الآن.

وبين المصدر أن تلك الخطوة تعد خيارا اقتصاديا فعالا، وفق قواعد الفرص البديلة، إذ ستوفر سيولة مالية مليارية في وقت قصير دون اللجوء إلى خيار الاقتراض في ظل ارتفاع معدلات الفوائد عالميا.

ولفت المصدر إلى أن عددا من شركات النفط الإقليمية، مثل ««أرامكو» السعودية و«أدنوك» الإماراتية، طبقت تلك الآلية عبر تأجير أصول خطوط أنابيب النفط والغاز إلى مستثمرين عالميين وأثبتت نجاحها.