120 ألف لتر يوميا.. أمريكا توجه رسالة لإسرائيل بشأن كمية الوقود لـ غزة

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وجهت رسالة إلى إسرائيل مفادها أن كمية الوقود الداخلة إلى قطاع غزة بحاجة إلى زيادة فورا.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، أنه تم نقل هذه الرسالة بين كبار المسؤولين المسؤولين الأميركيين ونظرائهم الإسرائيليين.

وبحسب "كان" يطالب الأمريكيين بمضاعفة كمية الوقود التي تدخل الآن إلى القطاع، من 60 ألف لتر إلى 120 ألف لتر يوميا.

وقالت القناة الإسرائيلية، إنه لم يتحدد بعد موعد انعقاد المجلس السياسي الأمني الإسرائيلي ​​الموسع لمناقشة زيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع.

وفي وقت سابق، قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عدم الموافقة على توسيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة - ونقل القرار إلى الحكومة الموسعة، بحسب مصدرين مطلعين على الأمر.

وفي الوقت نفسه، رفض مجلس الحرب الإسرائيلي أيضا زيادة حصة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية. وبحسب القناة العبرية فأن هذا طلب من الجهاز الأمني، الذي يطالب المستوى السياسي بالموافقة عليه لتجنب حدوث أزمة اقتصادية.