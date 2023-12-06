مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء 6-12-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3189 جنيه للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2790 جنيه.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2390 جنيه للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 22.320 جنيه.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.47 جنيه للبيع، و 33.35 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.05 جنيه للبيع، و38.92 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.19 جنيه للبيع، و99.85 جنيه للشراء .

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 48 ساعة المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصباح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، إن قيم درجات الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام في معظم محافظات الجمهورية، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية خلال فترة النهار.

طقس نهاية الأسبوع

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى مع نهاية هذا الأسبوع 21 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية، حيث تسود أجواء من باردة لشديدة البرودة، خاصة خلال فترة الليل المتأخر والصباح الباكر.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ظاهرة الشبورة المائية ستقل حدتها في الأيام المقبلة، مؤكدة أهمية القيادة بهدوء تام على الطرق وارتداء الملابس الثقيلة “اصطحاب جاكيت” خلال الخروج في فترة ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت أنه لا يوجد فرص أمطار على القاهرة الكبرى؛ ولكن توجد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وهي غير مؤثرة على أنشطة الحياة اليومية، ومتوقع أن تكون من خفيفة لـ متوسطة مع يوم الجمعة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء



العظمى الصغرى

القاهرة 23 - 14

الإسكندرية 21 - 18

الإسماعيلية 24 - 13

الغردقة 28 -17

أسوان 28 - 13

سوهاج 24 - 10

المنيا 23- 12