ملحقشوا يتهنوا .. سمكة قرش تلتهم عروسا أمام أعين زوجها | صور

في مشهد مفجع شاهد عريس حديث الزواج عروسه وهي تلتهم من قبل سمكة قرش مفترسة خلال تجدفهما مياه جزر البهاما.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، كانت العروس لورين إريكسون فان وارت، 44 عامًا، قبالة ساحل منتجع ذو الخمس نجوم مع أحد أقاربها الذكور صباح يوم الاثنين عندما هاجمها المفترس بشكل قاتل.

عريس يرى عروسه تنهش حتى الموت

وأوضحت الصحيفة، ان أحد رجال الإنقاذ بالمنتجع الفاخر، حاول انقاذ العروس من هجمات القرش المفترس، ولكن كافة المحاولات باءت بالفشل، ولقى العروس مصرعها بعد تعرضها لنهش في وركها الأيمن والجزء العلوي من جسدها.

عريس يرى عروسه تنهش حتى الموت

وأفادت الصحيفة ان العريس المكلوم راى عروسه وهي تنهش من سمكة القرش وكان مكتوف الايدي وظل في حالة انهيار والرعب حتى وفاتها المنية.