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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حملة السيسي : مرشحنا قوي باصطفاف الشعب خلفه

المؤتمر الختامي لحزب
المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن

أعرب المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن شكره وتقديره لحزب مستقبل وطن وقياداته على جهوده الكبيرة لدعم مرشح الحملة، وذلك على مدار ٦٠ يوم، من خلال المؤتمرات الحاشدة في مختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك فى كلمته بمؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الختامي باستاد القاهرة الدولي.

وأكد  "فوزي"على أن هناك فارقا كبيرا بين الانتخابات الرئاسية هذا العام، والتي أجريت في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٨ حيث التحديات أكبر.

وتابع مدير الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي: "لكن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيس قوي باصطفاف الشعب خلفه على أرض الواقع طوال الفترات الماضية".

وأكد على أن أحداث غزة الأخيرة كشفت إحابات على كثير من التساؤلات الخاصة بالقضية الفلسطينية وموقف مصر الواضح والحاسم يدعمها على مدار تاريخها.

انطلق، قبل قليل، فعاليات المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطني لدعم لرئيس عبد الفتاح السيسي  وذلك بحضور المستشار محمود فوزي.

كما شهدت الصالة المغطاة باستا القاهرة الدولي مشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية ورموز المجتمع بالمؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطني لدعم لرئيس عبد الفتاح السيسي  وذلك بحضور الحملة الرسمية بقيادة المستشار محمود فوزي.


هذا ويبدأ الصمت الانتخابى وتتوقف الحملات الانتخابية اعتبارًا من الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع،والمقرر له  من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

مستقبل وطن الحملة الانتخابية عبد الفتاح السيسي

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