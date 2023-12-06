المدير التنفيذي لحملة السيسي: مؤتمر مستقبل وطن رسالة باصطفاف الجميع خلف مرشحنا

أعرب وسام صبري، المدير التنفيذى للحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بالحضور الكبير للمؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن، لدعم السيسي، قائلا: "المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن يدعو للفخر ، ورسالة مفادها أن الجميع يصطف خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي".

جاء ذلك فى المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وقال "صبري" إن جميع المصريين منتظرين استكمال بناء الجمهورية الجديدة، في ضوء الثقة التي يحملونها لمرشحنا عبد الفتاح السيسي، والتي زرعت منذ عام 2013.

وأضاف: "حرصنا على تمثيل كافة أطياف الشعب المصرى فى الحملة الرسمية، وتأكيد على تواجد العنصر الشبابى بأكثر من 50% ، وهذه رسالة مفادها تواجد الشباب خلال الفترة المقبلة وفى المستقبل، إضافة للنصر الخبرة، وجميع الحضور تابع اللقاءات الجولات الميدانية للحملة".

وأشاد بدور حزب مستقبل وطن الداعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "كان لحزب مستقبل وطن دور كبير فى كافة المحافظات، وننتظر من الحزب الكثير وكافة الأحزاب والكيانات المؤيدة للرئيس الحضور المشرف والمشاركة الكبيرة فى العملية الانتخابية".

وانطلق، قبل قليل، فعاليات المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطني لدعم لرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بحضور المستشار محمود فوزي.

كما شهدت الصالة المغطاة باستا القاهرة الدولي مشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية ورموز المجتمع بالمؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطني لدعم لرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بحضور الحملة الرسمية بقيادة المستشار محمود فوزي.

هذا ويبدأ الصمت الانتخابى وتتوقف الحملات الانتخابية اعتبارًا من الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع،والمقرر له من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.