عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المدير التنفيذي لحملة السيسي: مؤتمر مستقبل وطن رسالة باصطفاف الجميع خلف مرشحنا

وسام صبري المدير
وسام صبري المدير التنفيذي لحملة المرشح عبد الفتاح السيسي

أعرب وسام صبري، المدير التنفيذى للحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بالحضور الكبير للمؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن، لدعم السيسي، قائلا: "المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن يدعو للفخر ، ورسالة مفادها أن الجميع يصطف خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي".

جاء ذلك فى المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وقال "صبري" إن جميع المصريين منتظرين استكمال بناء الجمهورية الجديدة، في ضوء الثقة التي يحملونها لمرشحنا عبد الفتاح السيسي، والتي زرعت منذ عام 2013.

وأضاف: "حرصنا على تمثيل كافة أطياف الشعب المصرى فى الحملة الرسمية، وتأكيد على تواجد العنصر الشبابى بأكثر من 50% ، وهذه رسالة مفادها تواجد الشباب خلال الفترة المقبلة وفى المستقبل، إضافة للنصر الخبرة، وجميع الحضور تابع اللقاءات الجولات الميدانية للحملة".

وأشاد بدور حزب مستقبل وطن الداعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "كان لحزب مستقبل وطن دور كبير فى كافة المحافظات، وننتظر من الحزب الكثير وكافة الأحزاب والكيانات المؤيدة للرئيس الحضور المشرف والمشاركة الكبيرة فى العملية الانتخابية".

وانطلق، قبل قليل، فعاليات المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطني لدعم لرئيس عبد الفتاح السيسي  وذلك بحضور المستشار محمود فوزي.

كما شهدت الصالة المغطاة باستا القاهرة الدولي مشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية ورموز المجتمع بالمؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطني لدعم لرئيس عبد الفتاح السيسي  وذلك بحضور الحملة الرسمية بقيادة المستشار محمود فوزي.

هذا ويبدأ الصمت الانتخابى وتتوقف الحملات الانتخابية اعتبارًا من الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع،والمقرر له  من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

السيسي عبد الفتاح السيسي وسام صبري مستقبل وطن حزب مستقبل وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

بنسبة 30%.. توجيه عاجل من وزير التموين لزيادة كميات السكر

ترشيحاتنا

رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب على غزة مستمرة لبعض الوقت ونحاول إنقاذ الرهائن

كولر يستبعد نجمي الأهلي من قائمة المونديال

ما معنى الاحتفال برأس السنة الميلادية وما حكمه؟.. دار الإفتاء توضح

وظائف خالية بـ سكك حديد مصر .. قدم الأن

نتنياهو يعلن محاصرة قوات الاحتلال منزل قائد حماس يحيى السنوار

مستمرون في فتح معبر رفح|مصر تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتحذر من هذه الكارثة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشعال النيران في جسد عارضة أزياء.. تفاصيل

في عيد ميلادها الـ 59.. مكون واحد سر طول شعر شريهان

تي شيرت كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل السيارة

في عيد زواجهما الـ11.. شاهد 10 صور لـ محمد رمضان وزوجته تثير الجدل

فيديو

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

منظومة حارس.. مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مضاد للطائرات بدون طيار |فيديوجراف

لأول مرة.. الجيش المصري يفاجئ العالم بامتلاكه أحدث أسطول طائرات بدون طيار|فيديوجراف

هل يتكرر انقطاع الإنترنت مرة أخرى؟! | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ