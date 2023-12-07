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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مخزونات النفط الأمريكية تنخفض بمقدار 4.6 مليون برميل

صدى البلد

كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء 6 ديسمبر (كانون الأول) عن أن مخزونات الخام الأميركي انخفضت، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

و بحسب “سي ان بي سي عربية” تراجعت مخزونات الخام الأميركي بمقدار 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر (كانون الأول) إلى 445 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين، التي كانت تشير لتراجع قدره 1.4 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع بمقدار 179 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الماضي.

وذكرت أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 5.4 مليون برميل في الأسبوع إلى 223.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين التي كانت تشير لارتفاع قدره مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 112 مليون برميل. مقابل توقعات بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل، حسبما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وسجلت أسعار النفط تراجعاً بأكثر من 3% تزامناً مع البيانات الأميركية الخاصة بتراجع المخزون بأكثر من التوقعات.

تراجع الخام الأميركي بنحو 4% ليقترب من مستوى 69 دولاراً للبرميل. كذلك تراجع خام برنت بأكثر من 3% ليقترب من مستوى 74 دولاراً للبرميل.

واتفقت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، يوم الخميس 30 نوفمبر (تشرين الثاني) على تخفيضات طوعية للإنتاج إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يوميا وذلك للربع الأول من عام 2024، بقيادة السعودية التي قررت تمديد خفضها الطوعي الحالي.

لكن ما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا من تلك التخفيضات يمثل امتدادا للخفض الطوعي الذي تطبقه السعودية وروسيا بالفعل.

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